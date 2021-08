Afirman que Corrientes no corre riesgo con el suministro del agua

5 agosto, 2021 9

Lo se√Īal√≥ Eulogio M√°rquez, Director de Defensa Civil de la provincia, quien particip√≥ de la reuni√≥n del Consejo Federal de Gesti√≥n del Riesgo y Protecci√≥n Civil, desarrollada en la ciudad entrerriana de Paran√°. ‚ÄúNo hay peligro pese a la hist√≥rica bajante‚ÄĚ, dijo el funcionario.

Con la par­ti­ci­pa­ción de re­pre­sen­tan­tes de las Re­gio­nes NEA y Cen­tro del pa­ís y la pre­sen­cia del Je­fe de Ga­bi­ne­te de Mi­nis­tros, San­tia­go Ca­fie­ro, y de la mi­nis­tra de Se­gu­ri­dad de la Na­ción, Sa­bi­na Fre­de­ric, el pa­sa­do mar­tes, dio ini­cio en la ciu­dad en­tre­rria­na de Pa­ra­ná el Con­se­jo Fe­de­ral de Ges­tión del Ries­go y Pro­tec­ción Ci­vil. En la opor­tu­ni­dad, se tra­ta­ron las di­fi­cul­ta­des de la ba­jan­te de los rí­os de la re­gión. Eu­lo­gio Már­quez, Di­rec­tor de De­fen­sa Ci­vil de Co­rrien­tes, di­jo que la pro­vin­cia no co­rre ries­go con el su­mi­nis­tro de agua.

En la aper­tu­ra de las ac­ti­vi­da­des, tam­bién es­tu­vie­ron pre­sen­tes la Vi­ce­go­ber­na­do­ra de la pro­vin­cia de En­tre Rí­os, Lau­ra Strat­ta; el se­cre­ta­rio de Ar­ti­cu­la­ción Fe­de­ral de la Se­gu­ri­dad de ese Mi­nis­te­rio, Ga­briel Fuks; la mi­nis­tra de Go­bier­no y Jus­ti­cia de En­tre Rí­os, Ro­sa­rio Ro­me­ro; el sub­se­cre­ta­rio de Ges­tión del Ries­go y Pro­tec­ción Ci­vil, Ga­briel Gas­pa­rut­ti; y el in­ten­den­te de Pa­ra­ná, Adán Bahl.

Eu¬≠lo¬≠gio M√°r¬≠quez, di¬≠jo a √©po¬≠ca que se eva¬≠lu√≥ el con¬≠tex¬≠to ac¬≠tual de se¬≠qu√≠a y la ba¬≠jan¬≠te de los r√≠¬≠os que lle¬≠va m√°s de 2 a√Īos.

El fun¬≠cio¬≠na¬≠rio pro¬≠vin¬≠cial lle¬≠v√≥ cla¬≠ri¬≠dad en lo que ha¬≠ce al su¬≠mi¬≠nis¬≠tro de agua po¬≠ta¬≠ble en la pro¬≠vin¬≠cia. ‚ÄúCo¬≠rrien¬≠tes cuen¬≠ta con cos¬≠tas muy al¬≠tas por¬≠que el ca¬≠nal del r√≠o pa¬≠sa muy cer¬≠ca de las cos¬≠tas. Es¬≠to pro¬≠vo¬≠ca que las bom¬≠bas de aguas es¬≠t√©n co¬≠lo¬≠ca¬≠das bien, lo que per¬≠mi¬≠te que el su¬≠mi¬≠nis¬≠tro, has¬≠ta el mo¬≠men¬≠to, no co¬≠rra ries¬≠go‚ÄĚ, en¬≠fa¬≠ti¬≠z√≥.

M√°r¬≠quez se¬≠√Īa¬≠l√≥ que la ciu¬≠dad de Re¬≠sis¬≠ten¬≠cia, Chaco, ya es¬≠t√° con al¬≠gu¬≠nos in¬≠con¬≠ve¬≠nien¬≠tes con las to¬≠mas del vi¬≠tal li¬≠qui¬≠do.

‚ÄúSi bien la ten¬≠den¬≠cia ha¬≠bla de es¬≠ca¬≠sas llu¬≠vias has¬≠ta fin de a√Īo, no hay pe¬≠li¬≠gro de fal¬≠tan¬≠te de agua en Co¬≠rrien¬≠tes‚ÄĚ, rei¬≠te¬≠r√≥.

‚ÄúMe pa¬≠re¬≠ce in¬≠te¬≠re¬≠san¬≠te el plan¬≠teo con res¬≠pec¬≠to al tra¬≠ba¬≠jo co¬≠o¬≠pe¬≠ra¬≠ti¬≠vo y co¬≠or¬≠di¬≠na¬≠do que te¬≠ne¬≠mos que ha¬≠cer, no s√≥¬≠lo en el mar¬≠co del Sis¬≠te¬≠ma Na¬≠cio¬≠nal pa¬≠ra la Ges¬≠ti√≥n In¬≠te¬≠gral del Ries¬≠go (SI¬≠NA¬≠GIR), si¬≠no aho¬≠ra que te¬≠ne¬≠mos una si¬≠tua¬≠ci√≥n tan com¬≠ple¬≠ja, con la ba¬≠jan¬≠te del r√≠o Pa¬≠ra¬≠n√°. No¬≠so¬≠tros ya ve¬≠ni¬≠mos tra¬≠ba¬≠jan¬≠do des¬≠de ha¬≠ce se¬≠ma¬≠nas en una me¬≠sa en la que co¬≠la¬≠bo¬≠ra¬≠mos y con¬≠tri¬≠bui¬≠mos con sa¬≠be¬≠res y so¬≠lu¬≠cio¬≠nes an¬≠te una si¬≠tua¬≠ci√≥n muy gra¬≠ve co¬≠mo la que es¬≠t√°n su¬≠frien¬≠do las pro¬≠vin¬≠cias de la zo¬≠na. Pa¬≠ra no¬≠so¬≠tros es esen¬≠cial avan¬≠zar en lo que pla¬≠ni¬≠fi¬≠ca¬≠mos y va¬≠mos de¬≠fi¬≠nien¬≠do es¬≠tra¬≠te¬≠gias en es¬≠tas me¬≠sas‚ÄĚ, co¬≠men¬≠t√≥ San¬≠tia¬≠go Ca¬≠fie¬≠ro, quien lue¬≠go agre¬≠g√≥: ‚ÄúEl pre¬≠si¬≠den¬≠te de¬≠cla¬≠r√≥ la emer¬≠gen¬≠cia h√≠¬≠dri¬≠ca en la cuen¬≠ca del Pa¬≠ra¬≠n√° (De¬≠cre¬≠to 482/2021) y cris¬≠ta¬≠li¬≠z√≥ el tra¬≠ba¬≠jo que se ve¬≠n√≠a lle¬≠van¬≠do ade¬≠lan¬≠te, que in¬≠clu¬≠ye obras de in¬≠fra¬≠es¬≠truc¬≠tu¬≠ra y ac¬≠ce¬≠so al agua po¬≠ta¬≠ble me¬≠dian¬≠te un fon¬≠do h√≠¬≠dri¬≠co de m√°s de mil mi¬≠llo¬≠nes de pe¬≠sos. Se avan¬≠za en la in¬≠te¬≠gra¬≠ci√≥n de po¬≠l√≠¬≠ti¬≠cas de cui¬≠da¬≠do y de fis¬≠ca¬≠li¬≠za¬≠ci√≥n por par¬≠te de las fuer¬≠zas que es¬≠t√°n ope¬≠ran¬≠do en la zo¬≠na y en cues¬≠tio¬≠nes re¬≠la¬≠cio¬≠na¬≠das con la ener¬≠g√≠a e ins¬≠tan¬≠cias que se ven afec¬≠ta¬≠das por ca¬≠t√°s¬≠tro¬≠fes de es¬≠tas ca¬≠rac¬≠te¬≠r√≠s¬≠ti¬≠cas. El com¬≠pro¬≠mi¬≠so es avan¬≠zar all√≠ don¬≠de sur¬≠gen los pro¬≠ble¬≠mas, sin mi¬≠rar pa¬≠ra otro la¬≠do, con una pers¬≠pec¬≠ti¬≠va fe¬≠de¬≠ral y con¬≠cre¬≠ta, pro¬≠pia del tra¬≠ba¬≠jo ar¬≠ti¬≠cu¬≠la¬≠do‚ÄĚ.

Por su par¬≠te, y di¬≠ri¬≠gi√©n¬≠do¬≠se ha¬≠cia los re¬≠pre¬≠sen¬≠tan¬≠tes de las ju¬≠ris¬≠dic¬≠cio¬≠nes par¬≠ti¬≠ci¬≠pan¬≠tes de es¬≠te Con¬≠se¬≠jo (Co¬≠rrien¬≠tes, Cha¬≠co, For¬≠mo¬≠sa, Mi¬≠sio¬≠nes, Bue¬≠nos Ai¬≠res, C√≥r¬≠do¬≠ba, En¬≠tre R√≠¬≠os, San¬≠ta Fe y la Ciu¬≠dad Au¬≠t√≥¬≠no¬≠ma de Bue¬≠nos Ai¬≠res), Sa¬≠bi¬≠na Fre¬≠de¬≠ric ex¬≠pli¬≠c√≥: ‚ÄúLo que nos re¬≠√ļ¬≠ne hoy es la ne¬≠ce¬≠si¬≠dad de ar¬≠ti¬≠cu¬≠lar y co¬≠or¬≠di¬≠nar las ac¬≠cio¬≠nes de los mi¬≠nis¬≠te¬≠rios na¬≠cio¬≠na¬≠les y or¬≠ga¬≠nis¬≠mos a ni¬≠vel re¬≠gio¬≠nal, pro¬≠vin¬≠cial y mu¬≠ni¬≠ci¬≠pal, jun¬≠to con las Or¬≠ga¬≠ni¬≠za¬≠cio¬≠nes No Gu¬≠ber¬≠na¬≠men¬≠ta¬≠les y de la co¬≠mu¬≠ni¬≠dad pa¬≠ra for¬≠ta¬≠le¬≠cer y op¬≠ti¬≠mi¬≠zar la re¬≠duc¬≠ci√≥n del ries¬≠go de de¬≠sas¬≠tre, el ma¬≠ne¬≠jo de la cri¬≠sis y la re¬≠cu¬≠pe¬≠ra¬≠ci√≥n pa¬≠ra la asis¬≠ten¬≠cia a las po¬≠bla¬≠cio¬≠nes ri¬≠be¬≠re¬≠√Īas, tan¬≠to en el r√≠o Pa¬≠ra¬≠n√°, co¬≠mo en su sis¬≠te¬≠ma de afluen¬≠tes‚ÄĚ.

Tras ello, la mi¬≠nis¬≠tra agre¬≠g√≥ que ‚Äúse tra¬≠ta de un tra¬≠ba¬≠jo que fa¬≠ci¬≠li¬≠ta la in¬≠te¬≠gra¬≠ci√≥n fe¬≠de¬≠ral, tan¬≠to en la pla¬≠ni¬≠fi¬≠ca¬≠ci√≥n co¬≠mo en la eje¬≠cu¬≠ci√≥n de los me¬≠ca¬≠nis¬≠mos ade¬≠cua¬≠dos pa¬≠ra el em¬≠pleo efi¬≠cien¬≠te de los re¬≠cur¬≠sos hu¬≠ma¬≠nos, ma¬≠te¬≠ria¬≠les y fi¬≠nan¬≠cie¬≠ros des¬≠ti¬≠na¬≠dos a la aten¬≠ci√≥n y re¬≠ha¬≠bi¬≠li¬≠ta¬≠ci√≥n an¬≠te si¬≠tua¬≠cio¬≠nes de emer¬≠gen¬≠cia o de¬≠sas¬≠tre‚ÄĚ.

Leves lluvias

El Ins¬≠ti¬≠tu¬≠to Co¬≠rren¬≠ti¬≠no del Agua y del Am¬≠bien¬≠te pu¬≠bli¬≠c√≥ el pro¬≠n√≥s¬≠ti¬≠co de pre¬≠ci¬≠pi¬≠ta¬≠cio¬≠nes pa¬≠ra la cuen¬≠ca de los r√≠¬≠os Igua¬≠z√ļ, Uru¬≠guay y Pa¬≠ra¬≠n√°.

El in¬≠for¬≠me se¬≠√Īa¬≠la que has¬≠ta el 9 de agos¬≠to no se es¬≠pe¬≠ran llu¬≠vias en las cuen¬≠cas ba¬≠jo vi¬≠gi¬≠lan¬≠cia, mien¬≠tras que en la se¬≠ma¬≠na del 10 al 16, se pre¬≠v√© una ba¬≠ja ocu¬≠rren¬≠cia de pre¬≠ci¬≠pi¬≠ta¬≠cio¬≠nes con va¬≠lo¬≠res del or¬≠den de los 5 mi¬≠l√≠¬≠me¬≠tros, en¬≠tre el 13 y 16 de agos¬≠to, so¬≠bre el tra¬≠mo me¬≠dio del r√≠o Pa¬≠ra¬≠n√°, la cuen¬≠ca del r√≠o Igua¬≠z√ļ.