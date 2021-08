La Voz Argentina: tras una lapidaria devolución, dos participantes se pelearon en vivo

4 agosto, 2021 22

Jessica Amicucci acus贸 a su colega, Esperanza Careri, de ser mala compa帽era y la presentaci贸n se descontrol贸.

Los diagn贸sticos apresurados e ingenuos suelen trazar una l铆nea entre eltrece y Telefe, o m谩s precisamente, entre聽ShowMatch: La Academia聽y聽La Voz Argentina. Superficialidad que describe al espacio de聽Marcelo Tinelli聽como un nido de pol茅micas, en contraste con el certamen de canto donde, presumiblemente, se premia el talento.

Pero nada es tan maniqueo, porque si el concurso que lidera聽Marley聽precisa de alg煤n esc谩ndalo, no dudar谩 en mostrarlo con pelos y se帽ales. En la emisi贸n del martes,聽Esperanza Careri聽y聽Jessica Amicucci聽se enfrentaron en un duelo al rito de聽鈥淟ove On Top鈥, de Beyonc茅. Y la verdad es que las dos dejaron mucho que desear.

Mientras聽Mau聽y聽Ricky聽pensaban con qui茅n quedarse, el resto de sus compa帽eros comenz贸 a destacar una a una las falencias de la interpretaci贸n, que fueron muchas:聽鈥淣inguna se luci贸鈥, 鈥渓as armon铆as no funcionaron鈥, 鈥渆stuvieron parejas en los errores鈥, 鈥渆n momentos me cost贸 encontrar la melod铆a鈥. Lapidarios.

Antes de la decisi贸n, y medio harta de tanto palo, Jessica pidi贸 la palabra y revel贸 lo que realmente hab铆a pasado: 鈥溌縋uedo decir algo? La verdad es que yo no estoy acostumbrada a cantar esta canci贸n en esa tonalidad, y聽honestamente fue muy duro trabajar as铆.聽Muy dif铆cil鈥.

Con calculada sorpresa, Mau y Ricky le pidieron detalles, y la participante continu贸: 鈥淗onestamente,聽lo que fue muy dif铆cil fue trabajar juntas.聽Hubo dos ensayos en los que ella (por Esperanza)聽no quiso cantar.聽Yo aunque est茅 enferma voy y canto igual鈥.

Esperanza, m谩s inteligente y calculadora que su compa帽era, simplemente hizo su descargo: 鈥淵o soy muy al茅rgica, y cuando llegu茅 a Buenos Aires聽estuve sin voz.聽Y Feli, que es la que nos asesoraba, me dijo que prefer铆a que no cantara en los primeros ensayos. Fueron muchos d铆as lejos de mi casa, y lo 煤nico que hice fue repasarla, como marc谩ndola.聽Le dije ayer de cantarla pero me contest贸 que prefer铆a no hablar conmigo.聽Igualmente, la admiro much铆simo y siento que se lo merece hasta m谩s que yo鈥

El discurso convenci贸 a Mau y Ricky, quienes r谩pidamente tomaron partido y apuntaron contra Amicucci. 鈥淓n las partes que cantaste sola tambi茅n desafinaste鈥, se帽al贸 el mayor de los hijos de Montaner, notoriamente molesto. 鈥淵o me inclino siempre m谩s que por el talento, por el tipo de persona que tengo enfrente. Yo s茅 que son buenas personas y que tambi茅n pueden llegar a creer que esta es la gran oportunidad de su vida, pero les voy a dar una noticia: las cosas no siempre son como uno quiere. De hecho, la mayor铆a de las veces las cosas no son como uno quiere. Entonces hay dos opciones: o uno lo pasa mal, o uno admite que esas son las cartas que le tocaron鈥, subray贸 Mau.

El d煤o termin贸 eligiendo a Esperanza, por sobre su compa帽era. Sin embargo, en el 煤ltimo minuto,聽pap谩 Ricardo apret贸 el bot贸n salvador y le dio a Jessica una segunda chance bajo su ala.聽Una participante que, de acuerdo a los c贸digos televisivos, conven铆a que se quedara. Mientras se iba, el cantante recalc贸: 鈥淓ncu茅ntrate con tu amiga para que conversen鈥.