River empató con la cabeza en el clásico

1 agosto, 2021 15

A tres días del cruce contra Boca, el equipo de Gallardo igualó ante Huracán. Silva había abierto el marcador y Romero empató.

Como un juego de palabras: fue una rotación que casi le cuesta una derrota. River salió a jugar relojeando el superclásico copero del miércoles y ese mix evidenció lo que se suponía: la diferencia de rendimientos entre los que juegan habitualmente y los que esperan en el banco es notoria. Huracán, con sus armas, desnudó esa situación y Gallardo hizo lo propio cuando en la adversidad tuvo que acudir a sus titulares para remontar lo que hubiese sido un golpazo en la previa al duelo con Boca. Al de Núñez le faltó chispa, lucidez, buenas decisiones y también un poco de suerte: Marcos Díaz, ex Xeneize, tapó (casi) todas las que iban a su arco. Sí, para River fue el Díaz y la noche…

Es verdad: aún con intérpretes diferentes, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante (sin contar el ingreso tempranero de Maidana ante la lesión de Paulo), la búsqueda de River no se resiente. Sí se nota que padece la falta de química y jerarquía, algo que quedó a la vista al repasar cómo se dieron las llegadas, muchas de atropellada. Julián Álvarez aportó desequilibrio y centros desde la derecha para un Girotti errático en la definición, mientras que Zucu -puro despliegue, presionando casi como un delantero más y siendo pase claro- fue satélite del otro Enzo (Fernández) que no pudo ser como Pérez. Y entre Carrascal y Rollheiser no encontraron desequilibrio para romper a un Huracán que superpobló el mediocampo con un falso 4-3-3, con Silva y Candia gravitando por las bandas. Así y todo, River llegó pero no lastimó, mitad por falta de claridad en la resolución y otro tanto porque entre Marcos Díaz y Merolla desactivaron todo lo que entró al área, por abajo o por los aires.

De hecho, sus labores terminaron siendo determinantes. Porque el arquero ex Boca y el lungo central fueron los que mantuvieron encendida la llama de la ilusión en Huracán, que en una contra mortífera logró lo que River no pudo en durante todo el partido. Efectividad total del equipo de Kudelka, que en una salida rápida hizo todo fácil: Silva la arrancó, Candia la siguió, Triverio tocó bárbaro de primera y el propio Silva la definió. Simplicidad absoluta de un lado y desconcierto del otro… Porque los intentos del local se fueron embarullando a medida que pasaron los minutos, al punto que Gallardo tuvo que mandar a la cancha a los que reservó pensando en Boca.

Y cuando Huracán se quedó con uno menos (Ibáñez, roja directa), la jerarquía se transformó en el empate: Paradela la inició, centro made in Angileri y testazo infalible de Braian. Acaso un acto de justicia que premió la intención y la perseverancia del CARP, que si no lo terminó dando vuelta fue porque tampoco tuvo fortuna: el Araña intentó un gol olímpico (travesaño) y luego tiró dos centros que, aún con desvío, desactivó un Díaz a puro reflejo

En fin, un punto que a River le sirve para mantener el invicto justo en la antesala de un partido copero, de los que más le gustan jugar. Y ahí sí que no podrá guardarse nada…