Las ocho medidas que tomó Corrientes para contener la variante Delta

30 julio, 2021 9

El Ministerio de Salud informó una serie de pautas para los viajeros que lleguen desde el exterior.

El Gobierno de Corrientes informó este viernes un conjunto de medidas para contener la variante delta del coronavirus, que ya fue reportado en Buenos Aires, Córdoba y Salta.

Según detallaron en un documento, al que accedió ellitoral.com.ar, y que está firmado por la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, los viajeros internacionales que ingresan por los diversos puntos de entrada existentes deberán tener en cuenta las siguientes pautas:

-Comunicar inmediatamente a la autoridad sanitaria el ingreso a la Provincia del viajero.

-Asilamiento obligatorio, preventivo y seguimiento a todos los viajeros que ingresen a la provincia con resultado negativo durante 10 días.

-El aislamiento del viajero de ser individual sin mantener contacto con sus convivientes. De no contar con un sitio adecuado en el hogar, el aislamiento deberá realizarse en una habitación de hotel a cargo del viajero. Excepto en viajes familiares.

-El incumplimiento de aislamiento se encuentra sujeto a penalizaciones.

-Test rápido Ag al ingresar a la provincia.

-RT-PCR-Hisopado Nasofaríngeo al 7 séptimo día de aislamiento.

-En casos de ser positivos, realizar la investigación epidemiológica completa y rastreo de contactos estrechos (en avión, previaje, convivientes, etc).

-Los contactos de un viajero internacional con diagnóstico de Covid-19 con identificación de variante delta o sin identificación de variante -sean convivientes o no convivientes- deberán ser estudiados por rt-PCR entre el séptimo y décimo día de cuarentena, después del último contacto con el caso y deberán realizar Aislamiento Preventivo y Obligatorio durante 10 días.

Vale resaltar que hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que se encuentra estudiando si dos casos de la variante Delta se produjeron por circulación comunitaria de esa variante.