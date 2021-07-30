Conocé todas las listas para las elecciones PASO en Corrientes

“El Sr. Juez Federal de 1ra. Instancia, con competencia electoral en la Provincia de Corrientes, Dr. Gustavo del Corazón de J. Fresneda, hace saber a la ciudadanía en general, que fueron aprobadas las listas que oportunamente han sido oficializadas por las Juntas Electorales de las agrupaciones políticas, que participaran en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (P.A.S.O) del 12 de septiembre del presente año.-“
ALIANZA FRENTE DE TODOS-
LISTA CELESTE Y BLANCA- LETRA A
PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES TITULARES
1) ESPINOLA CARLOS MAURICIO
2) ALMIRON ANA CLAUDIA
PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES SUPLENTES
1) MOLINA LUIS GONZALO OMAR
2) MARTELLI CRISTINA NATALIA
PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
- ROMERO JORGE ANTONIO
- GAUNA ANA MARIA MARLENE
- SANANEZ JOSE CARLOS
PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
- ESPINDOLA MARIA JOSE ITATI
- SOLIS EDGARDO DANIEL
- CABRERA SILVANA SOLEDAD
ALIANZA ECO + VAMOS CORRIENTES
LISTA VERDE – LETRA A
PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
1º AGUIRRE, MANUEL IGNACIO
2º BRAMBILLA, SOFIA
3º GATTI, CARLOS LUIS
PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
1º ROMERO, JESICA NATALIA
2º HERRERA, EDUARDO FEDERICO
3º RACHMANKO, MARTA INES
PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES TITULARES
1º VISCHI, EDUARDO ALEJANDRO
2º VALENZUELA, MERCEDES GABRIELA
PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES SUPLENTES
1º GAYA, GUSTAVO ADAN
2º DIAZ, ROSALIA CAROLINA
LISTA VAMOS JUNTOS- LETRA B
PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
1º HARVEY, GUILLERMO EDUARDO
2º SILVERO, ADREA SILVINA
3º RUIZ DIAZ, DURRUTY DOMINGO RAMON
PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
1º SILVA, MARTHA YDALINA
2º RAJOY, LUIS HERNAN
3º ALMIRON ROMERO, MARIA VANINA
LISTA LIBERTAD + VALORES + NOSOTROS SOMOS EL CAMBIO- LETRA C
PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
1º LECONTE, RICARDO GUILLERMO
2º GARAY, MARIA NIEVE
3º MORATORIO, CARLOS MAURICIO
PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
1º MOHALEM, FARAH YAMILE
2º ABELEDO REVIDATTI, GUILLERMO JAVIER
3º ALVARENAGA, ANABELLA RENEE
PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES TITULARES
1º CERONO, MARIO RUBEN
2º SILVA ORTIZ, MARIA MARTA
PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES SUPLENTES
1º CRISTALDO, SALVADOR ANDRES
2º MAIDANA, SUSANA POMPEYA
ALIANZA “VAMOS CON VOS”- Nº 503
LISTA LIBRES – LETRA A)
PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES TITULARES
1.- ROMERO MARIA EVA
2.- PERALTA GERMAN GUSTAVO
PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES SUPLENTES
1.- AGUIRRE MARIA DEL ROSARIO
2.- ROJAS VICTOR OMAR
PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
1.- LAGRAÑA SILVANA ROCIO
2.- CANTERO IVO IVAN
3.- PEREZ ALEJANDRA NATIVIDAD
PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
1.- TUAMA RAMON OSCAR
2.- MAIDANA ADRIANA HELVECIA
3.- AQUINO BETO ORLANDO
LISTA ENCUENTRO SOCIAL AMPLIO – LETRA B)
PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES TITULARES
1.- ROMERO CESAR OSVALDO
2.- RIOS RITA CONCEPCION
PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES SUPLENTES
1.- SOSA JUAN ANTONIO
2.- ALMADA RITA ALEJANDRA
PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
1.- JUAN PANTALEÓN EUGENIO ALMADA
2.- PROSCOPIO MARIA ELENA
3.- LEDESMA MATIAS EZEQUIEL
PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
1.- GARCIA AROCENA DANALI CECILIA
2.- SOSA LEONARDO GABRIEL
3.- ALMADA MARIA HILDA
PARTIDO COMPROMISO FEDERAL- LETRA A
LISTA “ACCION CORRENTINA”
PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES TITULARES
1-PARTHIMOS, JORGE AMERICO
2-TOFFALETI MIRTA TERESA
PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES SUPLENTES
1-SOTO, MIGUEL ANGEL
2-SILVA, MARIA MERCEDES
PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
1-GODOY, ANIBAL DANIEL
2-CAMINOS, LETICIA MARIA
3-NOVELLO, JOSE FERNANDO
PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
1-SANCHEZ, LUISA JUANA DEL ROSARIO
2-MARTINOLI, JOSE MIGUEL
3-LESCANO, GISELA ELIZATETH
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