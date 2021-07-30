Conocé todas las listas para las elecciones PASO en Corrientes

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Conocé todas las listas para las elecciones PASO en Corrientes

30 julio, 2021011

“El Sr. Juez Federal de 1ra. Instancia, con competencia electoral en la Provincia de Corrientes, Dr. Gustavo del Corazón de J. Fresneda, hace saber a la ciudadanía en general, que fueron aprobadas las listas que oportunamente han sido  oficializadas por las Juntas Electorales de las agrupaciones políticas,  que participaran en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (P.A.S.O) del 12 de septiembre del presente año.-“

 

ALIANZA FRENTE DE TODOS-

LISTA CELESTE Y BLANCA- LETRA A

PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES  TITULARES

 

1) ESPINOLA CARLOS MAURICIO

2) ALMIRON ANA CLAUDIA

PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES  SUPLENTES

 

1) MOLINA LUIS GONZALO OMAR

2) MARTELLI CRISTINA NATALIA

 

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES  TITULARES

 

  • ROMERO JORGE ANTONIO
  • GAUNA ANA MARIA MARLENE
  • SANANEZ JOSE CARLOS

 

     PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES  SUPLENTES

  • ESPINDOLA MARIA JOSE ITATI
  • SOLIS EDGARDO DANIEL
  • CABRERA SILVANA SOLEDAD

 

ALIANZA ECO + VAMOS CORRIENTES

LISTA VERDE – LETRA A

 

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS  NACIONALES TITULARES

1º AGUIRRE, MANUEL IGNACIO

2º BRAMBILLA, SOFIA

3º GATTI, CARLOS LUIS

 

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS  NACIONALES SUPLENTES

 

1º ROMERO, JESICA NATALIA

2º HERRERA, EDUARDO FEDERICO

3º RACHMANKO, MARTA INES

 

 

PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES TITULARES

1º  VISCHI, EDUARDO ALEJANDRO

2º VALENZUELA, MERCEDES GABRIELA

 

 

PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES SUPLENTES

1º GAYA, GUSTAVO ADAN

2º DIAZ, ROSALIA CAROLINA

 

 

LISTA VAMOS JUNTOS- LETRA B

 

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS  NACIONALES TITULARES

1º HARVEY, GUILLERMO EDUARDO

2º SILVERO, ADREA SILVINA

3º RUIZ DIAZ, DURRUTY DOMINGO RAMON

 

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS  NACIONALES SUPLENTES

1º SILVA, MARTHA YDALINA

2º RAJOY, LUIS HERNAN

3º ALMIRON ROMERO, MARIA VANINA

 

LISTA LIBERTAD + VALORES + NOSOTROS SOMOS EL CAMBIO- LETRA C

 

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS  NACIONALES TITULARES

1º LECONTE, RICARDO GUILLERMO

2º GARAY, MARIA NIEVE

3º MORATORIO, CARLOS MAURICIO

 

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS  NACIONALES SUPLENTES

1º MOHALEM, FARAH YAMILE

2º ABELEDO REVIDATTI, GUILLERMO JAVIER

3º ALVARENAGA, ANABELLA RENEE

 

 

PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES TITULARES

1º CERONO, MARIO RUBEN

2º SILVA ORTIZ, MARIA MARTA

 

PRECANDIDATOS A SENADORES NACIONALES SUPLENTES

1º CRISTALDO,  SALVADOR ANDRES

2º MAIDANA, SUSANA POMPEYA

 

 

ALIANZA “VAMOS CON VOS”-  Nº 503

 

LISTA LIBRES – LETRA A)

 

PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES TITULARES

 

1.- ROMERO MARIA EVA

2.- PERALTA GERMAN GUSTAVO

PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES SUPLENTES

 

1.- AGUIRRE MARIA DEL ROSARIO

2.- ROJAS VICTOR OMAR

 

 

PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES TITULARES

 

1.- LAGRAÑA SILVANA ROCIO

2.- CANTERO IVO IVAN

3.- PEREZ ALEJANDRA NATIVIDAD

 

PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES

 

1.- TUAMA RAMON OSCAR

2.- MAIDANA ADRIANA HELVECIA

3.- AQUINO BETO ORLANDO

 

 

LISTA ENCUENTRO SOCIAL AMPLIO – LETRA B)

 

PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES TITULARES

 

1.- ROMERO CESAR OSVALDO

2.- RIOS RITA CONCEPCION

 

PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES SUPLENTES

 

1.- SOSA JUAN ANTONIO

2.- ALMADA RITA ALEJANDRA

 

 

PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES TITULARES

 

1.- JUAN PANTALEÓN EUGENIO ALMADA

2.- PROSCOPIO MARIA ELENA

3.- LEDESMA MATIAS EZEQUIEL

 

PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES

 

1.- GARCIA AROCENA DANALI CECILIA

2.- SOSA  LEONARDO GABRIEL

3.- ALMADA MARIA HILDA

 

PARTIDO COMPROMISO FEDERAL- LETRA A

LISTA “ACCION CORRENTINA”

 

PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES TITULARES

 

1-PARTHIMOS, JORGE AMERICO

 

2-TOFFALETI MIRTA TERESA

 

PRECANDIDATOS SENADORES NACIONALES SUPLENTES

 

1-SOTO, MIGUEL ANGEL

2-SILVA, MARIA MERCEDES

 

PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES TITULARES

 

1-GODOY, ANIBAL DANIEL

2-CAMINOS, LETICIA MARIA

3-NOVELLO, JOSE FERNANDO

 

 

PRECANDIDATOS DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES

 

1-SANCHEZ, LUISA JUANA DEL ROSARIO

2-MARTINOLI, JOSE MIGUEL

3-LESCANO, GISELA ELIZATETH

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