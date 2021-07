La curiosa relación entre “Maravilla” Martínez y su próximo rival

29 julio, 2021 10

A menos de dos meses de su tercera presentación desde que regresó a los cuadriláteros, el boxeador quilmeño Sergio “Maravilla” Martínez se entrena con intensidad y destaca su cordial vínculo con su próximo adversario, el británico Brian Rose: “Un tipazo. Estamos en contacto permanente, nos enviamos mensajes, nos saludamos, felicitando, agradeciendo. Es estupendo”.

“A nivel personal, todos los rivales ingleses que tuve han sido los mejores que me han tocado. En tantos años en el boxeo he conocido gente muy copada, buena gente, pero los ingleses son cracks. Tremenda gente. Súper correctos, educados, unos caballeros. Y este muchacho, Rose, también”, refirió Martínez en una charla con Télam, en medio de una pausa de su adiestramiento con miras a la pelea que sostendrá el 18 de septiembre próximo en Valdemoro, comunidad de Madrid.

Rose es originario de Birmingham y dueño de un récord de 33 victorias y seis derrotas.

“Un pibe muy profesional y respetuoso. Me agrada eso. Me cuenta cosas de familia, en fin, por más que los dos sabemos que vamos a salir a buscar el triunfo y, si es posible, por nocaut”, añadió el bonaerense ex campeón mundial superwelter y mediano.

“Rose fue elegido entre más de veinte nombres. Un montonazo de posibles rivales. No fue fácil. Piden barbaridades de dinero y me imagino que ellos me ven bastante bien. Va a pasar esto hasta que me retire. No quieren exponerse ante un boxeador de cuarenta y pico de años, que si se descuidan les puede ganar e incluso también si no se descuidan”, reflexionó Martínez, boxeador profesional desde 1997 y rumbo a los 47 años de edad que cumplirá el 21 de febrero.

“Estoy a una derrota de mi retiro”, admitió quien tras una prolongada inactividad volvió a combatir el 21 de agosto y el 19 de diciembre de 2020, con sendos triunfos categóricos ante el español José Fandiño y el finés Jussi Koivula.