Atrapan a motochorros que gatillaron a un joven para robarle

29 julio, 2021 9

La familia de la v铆ctima denunci贸 que desde hace dos d铆as vienen recibiendo amenazas de muerte, desde cuentas 鈥渢ruchas鈥 de Facebook.

En la ciudad de Corrientes, dos delincuentes que hab铆an sido denunciados por atacar a un joven, ponerle un arma de fuego en la cabeza y gatillarle, para robarle el celular, fueron detenidos por la Polic铆a, tras dos allanamientos en los que se secuestr贸 la moto en la que se movilizaban y tambi茅n un arma de juguete que podr铆a ser la utilizada en el robo. La madre del joven asegura que no es la misma arma y que en las 煤ltimas horas sufri贸 amenazas a trav茅s de cuentas 鈥渢ruchas鈥 de Facebook.

Los detenidos fueron identificados como P.M.E. alias 鈥淢axi鈥 y su compinche de C.F.M. alias 鈥淭ambeque鈥, ambos dedicados a la delincuencia en la modalidad motochorros y que desde hace mucho tiempo tienen en jaque a todo el barrio, ya que al parecer sus v铆ctimas son sus propios vecinos.

El lunes, por la noche, le toc贸 a Juan Rom谩n de unos 20 a帽os quien se dirig铆a a realizar unas compras a una ferreter铆a, cuando fue interceptado por uno de estos malvivientes, quien portando un arma le exigi贸 el celular que llevaba el joven consigo. Cuando parec铆a que el robo ya se hab铆a concretado, el ladr贸n puso el arma sobre la cabeza de su v铆ctima y le gatill贸 en dos oportunidades, pero no hubo disparo alguno, por lo que emprendi贸 la huida para luego subir a la moto y darse a la fuga.

Con los datos aportados por la v铆ctima y testigos, personal de la Divisi贸n de Investigaciones Metropolitana, al mando del comisario mayor Ram贸n de la Cruz Barrios, concret贸 en la ma帽ana de ayer dos allanamientos en el barrio Juan XXIII, uno de los cuales result贸 positivo y se logr贸 la captura 鈥淢axi鈥, quien conduc铆a la motocicleta de 110 cc., con la que interceptaron a la v铆ctima. Su c贸mplice, no estaba en el segundo domicilio requisado ya que intuy贸 que vendr铆an por 茅l, al ser reconocido, no solo por la v铆ctima, sino por varios vecinos que lo vieron durante el robo.

Adem谩s se logr贸 el secuestro de una motocicleta utilizada y una r茅plica de un arma de fuego, tipo pistola, aunque Marisol Olivera, madre del joven violentado durante el robo, asegura que los bandidos usaron un rev贸lver, ya que su hijo le hab铆a confirmado eso y los vecinos que vieron el robo, al parecer corroboraron esa versi贸n.

鈥淪eguramente hicieron desaparecer el arma con la cual lo atacaron, porque el martillo de un arma de juguete, no suena c贸mo relat贸 mi hijo que parec铆a ser la de un rev贸lver que llevaban estos tipos鈥, asegur贸 Marisol. Una hora m谩s tarde se concret贸 otro allanamiento en el barrio Galv谩n, donde hallaron escondido en una finca a 鈥淭ambeque鈥, quien fue se帽alado como el sujeto que rob贸 el celular y gatill贸 sobre la cabeza de la v铆ctima. Tanto los detenidos como los elementos incautados fueron trasladados a dependencias de la DIM, donde quedaron a disposici贸n de la Justicia.

Fuertes Amenazas

Mientras la causa sigue su curso, la familia de la v铆ctima viene sufriendo fuertes amenazas. La 煤ltima lleg贸 desde una cuenta de Facebook, desde la cual aseguran conocer todos los movimientos de Marisol, dedicada a la ayuda social, y los de su familia. Ayer, la Polic铆a investigaba la procedencia de esas amenazas.