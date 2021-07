Celebración a tiros originó apertura de una investigación policial

27 julio, 2021 11

La Policía abrió de oficio una investigación, luego de que ayer se viralizara un video que muestra a siete jóvenes bebiendo y escuchando música a muy alto volumen, además de que uno de ellos realizó disparos al aire con un arma de grueso calibre.

Los vecinos del barrio Juan XXIII identificaron a los protagonistas de las imágenes y efectuaron quejas por el comportamiento delictivo de varios de ellos, según trascendió.

Las imágenes a las que tuvo acceso época se viralizaron en la mañana de ayer y si bien no hay detalles del día, la hora y el lugar de la filmación; a poco de hacerse pública, las redes sociales se inundaron con comentarios de vecinos del barrio Juan XXIII que reconocían a varios de los protagonistas, así como su forma de vida; además, agregaron, que algunos de ellos “se dedican a robar a los propios vecinos, drogarse y tirar tiros. Alguien tiene que hacer algo, sino esto va a terminar en tragedia, cuando alguna bala perdida mate a algún niño o algún adulto en el barrio”, dijo una mujer que pidió reserva de identidad.

Fuentes policiales confirmaron que se abrió una investigación y que varios de los protagonistas están identificados y, “si bien no constituye un delito gravoso estar bebiendo y escuchar música, el uso de un arma de fuego de la forma irresponsable y temeraria en la que se aprecia en la filmación, sí agrava la situación, no sólo de quien la porta y dispara, sino también de sus cómplices que lo festejan y no lo detienen en su accionar”, explicaron desde la Fuerza.