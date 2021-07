WhatsApp amenazó con eliminar cuentas que tengan determinadas aplicaciones instaladas

26 julio, 2021 2

La empresa inform贸 que existen 鈥渁plicaciones no admitidas鈥, las cuales pueden llevar a una suspensi贸n temporal que es avisado por un mensaje al interior de la app.

Con el fin de mejorar sus condiciones de privacidad para as铆 evitar que los usuarios sufran problemas al utilizar la plataforma de mensajer铆a instant谩nea, WhatsApp advirti贸 que eliminar谩 las cuentas que tengan descargadas ciertas aplicaciones no permitidas.

Esta medida funcionar铆a tanto para la empresa como para los usuarios ya que estos 煤ltimos suelen aceptar los 鈥淭茅rminos y condiciones de uso鈥 sin haber le铆do previamente, lo que ser谩 clave al momento de aplicar sanciones.聽Seg煤n el blog oficial de WhatsApp, existen 鈥渁plicaciones no admitidas鈥, las cuales pueden llevar a la suspensi贸n temporal, lo que es avisado previamente a trav茅s de un mensaje al interior de la app.

鈥淪i recibiste un mensaje dentro de la aplicaci贸n notificando que tu cuenta se encuentra 鈥渟uspendida temporalmente鈥 significa que probablemente est谩n usando una versi贸n de WhatsApp no autorizada por la aplicaci贸n oficial. Si despu茅s de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versi贸n oficial de WhatsApp, tu cuenta podr铆as ser suspendida permanentemente鈥 indicaron.

Las aplicaciones por las que podr铆an suspender la cuenta son:

– WhatsApp Plus

– Whatsapp GB

Se tratan de apps que afirman 鈥渟er capaces de mover tus chats de WhatsApp de un tel茅fono a otro鈥. De acuerdo a la empresa, 鈥渆stas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros debido a que no es posible validar sus pr谩cticas de seguridad鈥.