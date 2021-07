El origen del coronavirus: China rechaza el pedido de la OMS de investigar laboratorios

22 julio, 2021 1

A un a√Īo y medio del comienzo de la¬†pandemia de coronavirus¬†los cient√≠ficos a√ļn no cuentan con las¬†respuestas¬†necesarias sobre el origen y tampoco con los datos que se precisan para entender lo que est√° pasando y poder, de ese modo, proyectar un final certero. De d√≥nde sali√≥ el Covid-19 es un interrogante que no tiene respuesta y que adem√°s tampoco parece tener horizonte. Luego de que una¬†misi√≥n¬†de la¬†Organizaci√≥n Mundial de la Salud (OMS) viajara a principios de a√Īo a China para inspeccionar¬†los lugares en los que primero se reportaron casos, el ente quiere volver a repetir la experiencia pero no la tiene f√°cil:¬†hoy desde China rechazaron un nuevo viaje para auditar laboratorios.

Esta propuesta¬†es ‚Äúuna falta de respeto al sentido com√ļn y hacia la ciencia‚ÄĚ,¬†declar√≥ a la prensa el viceministro chino de Salud, Zeng Yixin, que dijo estar ‚Äúextremadamente sorprendido‚ÄĚ con la propuesta de ampliar la investigaci√≥n inicial sobre el origen de la pandemia y¬†la tild√≥ de ‚Äúarrogante‚ÄĚ.

Adem√°s remarc√≥ que la idea de la filtraci√≥n no tiene sustento. ‚ÄúEs imposible para nosotros aceptar semejante plan del rastreo de los or√≠genes‚ÄĚ dijo en una conferencia de prensa.

La semana pasada el¬†director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, propuso efectuar ‚Äúcontroles de los laboratorios o establecimientos de investigaci√≥n activos en la regi√≥n donde se identificaron los primeros casos¬†en diciembre de 2019‚ÄĚ, una referencia a la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote luego de que el 31 de diciembre de 2019 el gigante asi√°tico revelara la existencia de varios casos de pulmon√≠a.

La intenci√≥n de controlar laboratorios trae al centro de atenci√≥n la teor√≠a de un escape impulsada por el expresidente estadounidense de Donald Trump, que meses atr√°s fue descartada por los expertos pero que en las √ļltimas semanas volvi√≥ a ser tomada en cuenta.

¬ŅQu√© dice al respecto el Partido Comunista de China? Combate en√©rgicamente la teor√≠a de que el covid-19 puede haberse originado en uno de sus laboratorios (en particular el Instituto de Virolog√≠a de Wuhan) y expandido debido a un escape. Al un√≠sono, y en contrapartida, tanto autoridades como medios de comunicaci√≥n chinos se√Īalan regularmente al laboratorio de Fort Detrick, en Estados Unidos, como fuente del Covid-19, que ubicado cerca de Washington, est√° en el coraz√≥n de la investigaci√≥n estadounidense contra el bioterrorismo.

Por su parte, uno de los responsables del Instituto de Virolog√≠a de Wuhan, Yuan Zhiming, afirm√≥ que no hubo ‚Äúning√ļn escape de pat√≥genos‚ÄĚ ni ‚Äúinfecci√≥n accidental del personal‚ÄĚ desde la apertura de este centro en 2018.

Bajo una presi√≥n creciente por que se investigue el origen del Covid-19, la OMS solo fue capaz de mandar una misi√≥n de expertos internacionales a Wuhan en enero, m√°s de un a√Īo despu√©s de la aparici√≥n del virus.

Hace poco la agencia de salud de las Naciones Unidas acus√≥ a China de no haber proporcionado los suficientes datos durante esta primera parte de la investigaci√≥n. Su director general pidi√≥ a Pek√≠n que ‚Äúfuera transparente, abierta y que coopere‚ÄĚ en esta segunda fase. Adem√°s Ghebreyesus reclam√≥ m√°s estudios en los mercados de animales de Wuhan y de sus alrededores.