Tenían en su poder cuatro celulares de alta gama: Terminaron presos

20 julio, 2021 17

Dos sujetos fueron demorados en zona de la Terminal por circular en actitud sospechosa. Tenían en su poder cuatro teléfonos celulares de alta gama, los cuáles no pudieron justificar. Terminaron presos

Personal policial del destacamento San Marcos procedió a la demora de dos sujetos en Av Maipú y Manantiales, a pocas cuadras de la Terminal de Omnibus.

Circulaban en una motocicleta a alta velocidad y al identificarlos se comprobó que llevaban consigo cuatro celulares de alta gama que no pudieron justificar ni acreditar su propiedad.

Los sujetos (de 22 y 20 años) llevaban móviles de marca Motorola EG Plus , Alcatel V4 , Samsung J7 ,Motorola C Plus.