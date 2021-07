Raptor, el perro que protagonizó una asombrosa historia desde un campo de Entre Ríos

19 julio, 2021 6

Matías Márquez es un hombre que vive en Irazusta, un pueblo entrerriano de 300 habitantes, cerca de Gualeguaychú, Entre Ríos y se dedica a criar ovejas desde hace 22 años. El lunes pasado el cabañero vivió un episodio insólito cuando rejuntó las ovejas hacia el corral, cerca del galpón y de la casa. Con ellas siempre regresaban los dos perros, Hanna y Raptor. Pero esa tarde Raptor no apareció.

Márquez siguió haciendo sus labores con la tranquilidad que en algún momento el perro volvería. Pero tl tiempo seguía pasando, la helada se empezaba a asentar en la noche y Raptor no regresaba. Fue entonces que decidió salir a buscarlo.

Recorrió cada uno de los potreros y hasta que cerca de un arroyo lo encontró echado cuidando un corderito recién nacido. “Cuando la majada volvió, la madre del cordero regresó sola al corral y Raptor decidió quedarse ahí, cuidándolo. Por suerte se quedó…de otra manera hubiese muerto porque fueron noches de grandes heladas. Ahí nomás agarré al cordero y regresamos juntos al corral. Cuando llegué había una oveja que balaba”, reveló el hombre de 44 años a La Nación.

Lo que más resonó en Matías Márquez fue que cuando él llamaba al perro raptor no iba a su encuentro, solo movía la cola y se quedaba echado.

“Me pareció muy raro que no venga a mí, porque siempre corre cuando lo llamo. Ya estaba oscuro y no se veía casi nada por lo que me acerqué aun más. Él seguía ahí quieto, con una actitud diferente, moviendo la cola como haciéndome señas de que algo estaba pasando, quería demostrarme algo. Caminé despacio y vi a su lado a un corderito recién nacido, hecho una bolita. Ahí entendí lo que estaba ocurriendo”, concluyó el cabañero