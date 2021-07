Gustavo Valdés presentó a sus candidatos en Alvear

16 julio, 2021 4

El mandatario provincial que buscará su reelección el próximo 29 de Agosto, está llevando a cada rincón de Corrientes su proyecto de avanzar hacia la construcción de una provincia mejor, con más y mejor infraestructura, más moderna, una provincia que incluya a todos.

En la oportunidad fue el turno de Alvear localidad en la que Miguel Angel Salvarredy irá por su reelección como jefe comunal, un dirigente que garantiza profundizar y afianzar el modelo de gestión del actual mandatario. Valdés llegó a la localidad del interior provincial, tras completar una gira con inauguraciones y diferentes actividades oficiales en Virasoro, Santo Tomé y esta localidad, acompañado por su compañero de fórmula Pedro Braillard y los candidatos a cargos legislativos como Any Pereyra que encabeza la lista de postulantes a Diputados provinciales, Luis Colomarde actual intendente de la localidad de La Cruz y que también conforma la lista de la Cámara Baja, el presidente de la Cámara de Diputados, titular de ELi, uno de los partidos que conforman la alianza Eco+Vamos Corrientes, Pedro Cassani, Noel Breard senador provincial y candidato a su relección en segundo término.

Cumpliendo de manera estricta el protocolo sanitario vigente en la realización de actos públicos en el marco de pandemia, la alianza ECo+Vamos Corrientes, encabezado por el gobernador y candidato a su relección el próximo 29 de agosto, Gustavo Valdés, en el club Centenario de la localidad de Alvear concretó la presentación de los candidatos a nivel provincial y local. Miguel Angel Salvarredy actual jefe comunal de Alvear irá por su reelección acompañado por Karina Nazer que también es vice-intendente en la actualidad y los candidatos a concejales Sergio Miño, Ramona Alcaraz, Rodrigo Ríos, Luis Martínez, Camila Mazur, Hugo Pereira y Jessica Alvarenga.

Tras el saludo de los candidatos a integrar el Concejo Deliberante local, hizo uso de la palabra el candidato a diputado provincial, el intendente de la vecina localidad de La Cruz, Luis Colomarde.

Luis Colomarde

El postulante a la Cámara Baja de la Provincia, al hacer uso de la palabra agradeció a la Unión Cívica Radical, por haberle conferido el honor de dicha postulación, a la vez que destacó que el Gobierno de Gustavo Valdés fue el que logró un desarrollo impensado en la zona. Comprometiéndose a trabajar para que el nuevo Gobierno profundice su política de Desarrollo y Crecimiento, en igualdad de condiciones para todos los pueblos de la provincia.

Miguel Angel Salvarredy

A su turno el jefe comunal local y candidato a su reelección manifestó: “

“Al repasar la jornada de hoy con aperturas e inauguraciones, junto al gobernador Valdés. le decía que inauguramos sólo algo de todo lo que hay para inaugurar, porque no hay tiempo para hacerlo todo”, expresó el mismo.

El jefe comunal recordó además que “después de asumir como intendente, el Gobernador me expresó su deseo de ayudarle a Alvear y La Cruz, ´porque son de la costa del Uruguay y están olvidados´, lo que fue una emoción que nos diga eso”.

Continuando, el candidato alvearense se refirió a infraestructuras concretadas junto a Gustavo Valdés en un populoso barrio local, como el Mitre. “Las calles no se podían transitar y hoy tenemos iluminación con 450 columnas y cabezales led, mejorando en un 80por ciento las calles”, detalló.

Luego, Salvarredy destacó la gestión del mandatario provincial en materia energética, recordando que ante eventuales problemas en la comuna “hablamos con él y en un mes y medio solucionamos todo el problema y los vecinos tuvieron la energía que se merecen”.

En otro orden de temas, el intendente anfitrión rememoró intervenciones sobre la avenida Ejército, que tiene acceso a la Escuela agro técnica, a Arroyo Méndez, al PRIAR, y sala de primeros auxilios. Asimismo, recordó que se están construyendo 50 viviendas en la localidad, al igual que inauguraciones en infraestructura escolar junto al Gobernador como la escuela número 556, incendiada tiempo atrás.

El titular del municipio también destacó el apoyo del Gobierno de Corrientes para con los productores de Pancho Cué, quienes tienen la posibilidad de contar con gasoil gratuito y un tractor “como corresponde, con la crisis que estamos viviendo”.

“No hacemos campaña un mes antes, sino que trabajamos todo el año junto a los amigos”, expresó Salvarredy, remarcando que tanto funcionarios como legisladores provinciales “son amigos”, y por eso uno va con la confianza de traer cosas para Alvear a Corrientes, ya que no volvemos con las manos vacías”.