Violencia en Chavarría: Una mujer sufrió el robo de su vehículo y luego le incendiaron su comercio

11 julio, 2021 61

Incendiaron el autoservicio de una mujer en la localidad de Chavarría, todo indicaría que fue causado intensionalmente, la noche anterior ya le habían robado su automóvil. El principal sospechoso es un hombre.

El incendio al local comercial ocurrió el pasado 9 de julio: “Día de la Patria, me toca trabajar, una cliente de Chavarría lo perdió todo (…) hicimos las denuncias correspondientes en el momento oportuno”, destacó el abogado defensor de la víctima, Andrés Gauna en una publicación a través de sus redes sociales.

Luego, apuntó directamente contra el Estado. “Absolutamente incapaz de brindar una respuesta adecuada a un brutal caso de violencia de género, no se le proporcionó custodia, no hay nadie detenido… Estoy podrido de no publicar estas cosas porque algunos se enojan”, expresó.

Hasta el momento no habría detenidos por este hecho. El principal sospechoso sería la ex pareja de la víctima. Investiga personal policial de la Comisaría de la la localidad.