Inseguridad en Mercedes: Una mujer recuperó su moto gracias al llamado de un vecino

8 julio, 2021 12

La moto robada anoche, fue recuperada gracias al llamado de un vecino. El hombre vio la publicación de Minuto Mercedes, manifestó que él había comprado y la devolvió a su dueña.

El hombre manifestó a la dueña que él la tenía en su poder y que la había comprado al posible delincuente. Según la dueña, la policía se encargara de investigar el hecho.

“Fui a la dirección que medio, y gracias a Dios me la dio a la moto sin ningún problema, luego me dirigí a la comisaría para notificar y que se siga con las investigaciones correspondiente y llegar con la persona que lo robo”, contó.

La moto está sin sus plásticos, pero anda, por el momento esta en la comisario para terminar con la investigación.

“Por este medio necesito agradecer a todas las personas que sin conocerme compartieron la información y me dieron palabras de aliento. Gracias a toda la comunidad de Mercedes que me acompaño en este angustiante momento.Y solo pido que nos cuidemos entres todos para que esto no vuelva a suceder”, cerró Florencia Ramírez.