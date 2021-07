8 julio, 2021 8

El ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain manifestó que “estamos bien de salud, tanto yo como Elvira”, ante mensajes que circularon por redes sociales, sobre posibles contagios luego de la caravana.

Posteriormente, Cemborain fue tajante: “Con la salud no se juega. Nadie estamos libres de esto, algunos se contagian y no saben cómo, no sean payasos muchachos”.

También se refirió a la posibilidad de contagiarle a la gente: “la esperanza, la alegría, las ganas de salir adelante, la fé, las ganas de seguir proyectando una Mercedes con futuro”.