Técnico que debuta gana: Triunfazo de Boca Unidos en Resistencia

4 julio, 2021 18

El elenco correntino se trajo una muy buena victoria de Chaco, al imponerse 3 a 0 al “decano”. Valsangiácomo, Berlo en contra y Arriola anotaron los tantos del conjunto “aurirrojo”, en el partido que marcó el estreno de Leonardo Baroni y Martín Fabro como técnicos.

refranero popular del mundo futbolero dice: “técnico que debuta gana”. Y así fue esta vez con la presentación de Leonardo Baroni y Martín Fabro al frente de la conducción del plantel de Boca Unidos, y qué debut para la dupla, 3 a 0 a Sarmiento en su propia casa. De esta manera, el “aurirrojo” volvió a reencontrarse luego de tres fechas en las que había cosechado dos empates y una derrota, que lo habían alejado de los puestos de vanguardia del Torneo Federal A de fútbol.

Ignacio Valsangiácomo a 19 minutos del primer tiempo abrió el marcador, luego a los 32’ Brian Berlo anotó en contra de su propia valla, en el segundo tiempo Carlos Arriola a los 23 minutos le puso las cifras definitivas al partido.

Si los nuevos técnicos de Boca Unidos soñaban con un buen debut, se puede decir que este superó sus expectativas, pusieron en cancha un equipo con tres modificaciones con relación al que una fecha atrás había perdido en el “Leoncio Benítez” ante Gimnasia y Tiro de Salta que terminó desembocando en la ida de Alfredo Grelak.

En la defensa no estuvo Nicolás Monje, expulsado ante los salteños, esto hizo que Baroni y Fabro debieran mover algunas piezas, tal como bajar a Sebastián Luna para marcar el lateral derecho y hacer ingresar a Lionel Niz en la mitad de cancha. Tampoco los entrenadores podían contar con Gonzalo Ríos para este partido (padeció un desgarro), por lo que debieron echar mano a “un borrado” hasta la fecha pasada, como lo era Ignacio Valsangiácomo. Después los técnicos observaron que el mediocampo necesitaba de un hombre con más marca para acompañar a Diego Sánchez Paredes, e hicieron ingresar a Ramiro Schweizer en lugar de Carlos Arriola.

Un par de modificaciones obligadas y una táctica, con una semana para trabajar para enfrentar lo que se venía, un partido difícil como lo era visitar a Sarmiento en Resistencia. Lo primero que se vio fue un arquero sólido como nunca antes se lo había visto a Luis Ardente; delante de él, un par de marcadores centrales como Ariel Morales y Franco Lazzaroni que prácticamente no tuvieron fisuras, y de allí en más un bloque compacto, moviéndose en espacios cortos, casi sin dar licencias para que el rival pueda golpear.

Con ese planteo se fue moviendo Boca Unidos durante los primeros minutos. Sarmiento llegó primero: De León le ganó a Oliva por la derecha y sacó un remate que Ardente tapó muy bien.

Era el “decano” el que más tenía la pelota, pero fue la visita la que acertó en la primera situación clara de gol que generó. Un centro de Luna, que el arquero Carrera despejó mal, le terminó dejando el balón para que Valsangiácomo saque un remate que dejó sin reacción a toda la defensa y al mismo arquero. Boca Unidos no había hecho mucho pero ya estaba arriba en el marcador. Ardente se volvió a lucir al taparle un mano a mano a Montenegro. Hasta que llegó lo menos esperado, el gol en contra de Brian Berlo, que ante la presencia de Valsangiácomo intentó despejar y no hizo más que meter el balón en su propia valla. Casi sin quererlo, Boca Unidos pasó a ganar 2 a 0 y le tiró toda la responsabilidad a Sarmiento, que manejaba la pelota, pero carecía de ideas, porque las situaciones que tuvo morían en las manos de Ardente. En la segunda parte, no cambio sustancialmente, seguía siendo el conjunto chaqueño el que manejaba la pelota y el “aurirrojo” esperaba agazapado poder meter una contra para liquidar el partido. Y así fue, Carlos Arriola, que minutos antes había ingresado en lugar de Antonio Medina, recibió un pase largo de Abecasis que encontró, una vez más, a toda la defensa de Sarmiento mal parada y terminó definiendo con calidad ante la salida del arquero del “decano”. Fue el 3 a 0 y asunto liquidado en la capital chaqueña.