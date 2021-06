Demoraron a hombre que se vestía como policía para hacer de sereno

27 junio, 2021 19

De noche fue visto merodear por el frente de una casa junto a un árbol. Se trataría de una persona contratada para vigilar una propiedad privada. La patrulla que lo identificó vio que tenía un cigarrillo de marihuana. Además está procesado en una causa de violencia.

hombre que vestía uniforme similar al de la Policía de Corrientes finalizó demorado. Se trata de una persona ajena a la institución de seguridad, quien fingía ser funcionario para llevar adelante un trabajo particular: lo contrataron como sereno.

La extraña situación que podría acarrearle problemas legales sucedió el jueves a la noche en calle Las Heras del capitalino barrio General Güemes.

Una patrulla del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 2 (GRIM 2) tenía órdenes de recorridas en prevención de ilícitos.

Los efectivos poco antes habían demorado a personas en situación de merodeo. En ese contexto vieron la figura de un hombre parado al lado de un árbol.

Un movimiento sugestivo de esa persona, tratando de esconderse, llevó a los policías a tomar la decisión de acercarse.

Apenas frenaron vieron al sospechoso y creyeron que era “un camarada”. Vestía borceguíes, pantalón mimetizado y pulóver azul.

Como sus respuestas a algunas preguntas fueron inexactas, no usaba el clásico lenguaje policial y tampoco tenía las insignias, le solicitaron documentación de identidad. Además le pidieron que exhiba una credencial que lo vincule a la institución. No la tenía. Entonces tardó pocos segundos en admitir que se trata de un civil.

–

Marcos Damián M., de 35 años, adujo “trabajar de sereno” para al menos una persona que posee una propiedad en el barrio y teme ser blanco de la delincuencia.

El hombre que fingió ser policía está en la actualidad imputado en un proceso judicial. Las autoridades que lo demoraron pudieron constatar que figura en una denuncia penal como autor de un hecho de violencia contra otra persona.

El Juzgado de Instrucción 4 le ordenó a Marcos M. no acercarse a un radio menor de 200 metros de quien lo acusó el año pasado.

Al momento de la demora, el falso policía consumía un cigarrillo de marihuana, dijeron desde la fuerza de seguridad. No portaba arma.

Aunque no llevara la insignia, “es un delito porque el uniforme está instituido. Cualquier persona que lo viera sin conocerlo creerá que es un efectivo”, remarcó una de las fuentes consultadas. En este sentido explicó que si fuera vinculado a una causa podría afrontar la acusación de “usurpador de título y honores”.