Sanaciones, apariciones y una hostia convertida en carne: los milagros de los santos y beatos argentinos

26 junio, 2021 16

Nuestro pa铆s cuenta con tres santos y 13 beatos, para alcanzar esa categor铆a, los mortales necesitan comprobar que han realizado un milagro, un hecho sobrenatural que no tenga explicaci贸n cient铆fica y pueda ser verificado por la Iglesia Cat贸lica. Pero adem谩s, otros hechos atribuidos a la Virgen han sucedido en nuestro territorio

Para los creyentes en Dios, los milagros suceden a menudo si se los desea encontrar y ver. Seg煤n el diccionario de la RAE, significa 鈥渉echo no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervenci贸n sobrenatural de origen divino. Suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa鈥. La palabra proviene del lat铆n聽miraculum:聽鈥渕aravillarse鈥.

Todos los creyentes聽invocan la intervenci贸n divina ante situaciones dif铆ciles o desesperadas,聽cada cual seg煤n la concepci贸n de la divinidad que posea. Eso es lo m谩s normal y lo m谩s natural a la psicolog铆a del creyente.

En nuestro continente americano, de gran presencia del cristianismo,聽la invocaci贸n a Jes煤s es constante y entre los cat贸licos y ortodoxos dicha invocaci贸n se extiende a la Virgen Mar铆a y a los santos.聽Estos dos 煤ltimos para que sirvan de intercesores ante Dios; porque la teolog铆a cat贸lica y ortodoxa deja claros que聽ni la Virgen Mar铆a ni los santos 鈥渉acen milagros鈥聽aunque en el lengua vulgar se escuchen que tal advocaci贸n de la virgen o tal santo son 鈥渕uy milagrosos鈥.聽Deber铆a quedar claro que el milagro lo realiza Dios, por mediaci贸n de la Virgen o del santo.

En la rep煤blica Argentina tambi茅n acontecieron hechos milagrosos, en este caso en particular trataremos sobre lo relacionado con la Iglesia cat贸lica; aunque tambi茅n hay relatos de milagros por la intervenci贸n divina otros cultos establecidos en la regi贸n, los cuales los trataremos en otra nota.

Montado en su mula Malacara, el Cura Brochero atend铆a las necesidades espirituales y materiales de los que menos ten铆an. Montado en su mula Malacara, el Cura Brochero atend铆a las necesidades espirituales y materiales de los que menos ten铆an.

Tom谩s de Aquino, en el siglo XIII,聽defini贸 milagro como algo hecho por Dios m谩s all谩 de las causas conocidas por los hombres聽(cf. Suma teol贸gica, I parte, q. 105, a. 7). El Catecismo de la Iglesia Cat贸lica explica la importancia de los milagros para el creyente cristiano: 聽鈥淟os milagros de Cristo y de los santos, las profec铆as, la propagaci贸n y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad 鈥榮on signos cert铆simos de la Revelaci贸n divina, adaptados a la inteligencia de todos鈥, motivos de credibilidad [motiva credibilitatis] que muestran que 鈥榚l asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del esp铆ritu鈥欌 聽(CIC 156).

La posici贸n actual de la Iglesia cat贸lica no es opuesta a la ciencia.聽El milagro no es considerado un 鈥渟uceso m谩gico鈥, sino que es un suceso que depender铆a de Dios y solo se concede por motivos que escapan al intelecto del ser humano, y que se sit煤an en el mismo misterio de Dios. Hay, pues, hechos que resultan para la ciencia 鈥渋nexplicables鈥 por las leyes naturales, al menos hasta el d铆a de hoy.聽La interpretaci贸n de un hecho extraordinario depende en gran parte de la creencia de cada persona, y no define al hecho en s铆 sino a la interpretaci贸n que de ese evento se otorga.

La Beata Mar铆a Antonia de San Jos茅, m谩s conocida como Mama Antula. Se le adjudica el milagro de una curaci贸n a trav茅s de una reliquia suya. La Beata Mar铆a Antonia de San Jos茅, m谩s conocida como Mama Antula. Se le adjudica el milagro de una curaci贸n a trav茅s de una reliquia suya.

Siervos de Dios, beatos y santos

En Argentina hay tres santos canonizados:聽el pbro. Grabriel Brochero, el hno. Benito de Jes煤s (nombre civil H茅ctor Valdivieso S谩ez) y la religiosa fundadora espa帽ola que muri贸 en el hospital Rivadavia en la ciudad de Buenos Aires Rda. madre Nazaria Ignacia de santa Teresa de Jes煤s March.聽Y trece Beatos:聽Laura Vicu帽a, laica (Viedma), Art茅mides Zatti, coadjutor salesiano, (Viedma), Mar铆a Tr谩nsito de Jes煤s Sacramentado (Madre Cabanillas), religiosa (C贸rdoba), Mar铆a Ludovica De Angelis, religiosa, (La Plata), Ceferino Namuncur谩, laico, (Viedma), Mar铆a Crescencia P茅rez, religiosa (Pergamino), Mar铆a Antonia de San Jos茅, m谩s conocida como Mama Antula, laica (Buenos Aires). Madre Catalina Mar铆a, religiosa (C贸rdoba), Mons. Enrique Angelelli, Pbro. Gabriel Jos茅 Rogelio Longueville, Padre Carlos de Dios Murias, Wenceslao Pedernera, m谩rtires de La Rioja, Pbro. Gregorio Martos Mu帽oz, m谩rtir en Almer铆a, Espa帽a. Y prontamente Fray Manerto Esqui煤, Catamarca.聽Y 46 entre siervos de Dios y venerables

Para que la Iglesia beatifique o canonice a alguien debe haber un milagro atribuible a la intercesi贸n del siervo de Dios.聽Casi siempre es una cura de una enfermedad la cual para que sea considerada milagrosa, debe ser dif铆cil de aliviar por medios humanos y no estar en una fase en la que tienda una remisi贸n natural de la misma. No debe haberse recibido ning煤n tratamiento m茅dico o debe estar claro que el tratamiento recibido no tiene relaci贸n con la cura o solo paliativos.聽La sanaci贸n debe ser espont谩nea, completa, permanente y eficaz.

Por ejemplo la beatificaci贸n de Mar铆a Antonia de san Jos茅 (la mama Antula), fue聽gracias a la curaci贸n milagrosa de una religiosa de la Sociedad de Hijas del Divino Salvador, la Hna. Rosa Vanina de una colecistitis en el a帽o 1904, en la cual no hab铆a ning煤n avance de la ciencia para lograr dicha curaci贸n. Tambi茅n pondremos en consideraci贸n el milagro atribuido a la intercesi贸n del venerable siervo de Dios fray Mamerto Esqui煤, pr贸ximo a ser beatificado en la ciudad de Catamarca, en el cual una beba prematura contrajo a los pocos d铆as de nacer la enfermedad conocida como osteomielitis, una infecci贸n grave en los huesos que la puso al borde de la muerte. Los m茅dicos pensaban que si llegaba a sobrevivir lo har铆a con graves secuelas. Pero聽su mam谩 or贸 al siervo de Dios pidiendo la intercesi贸n de Fray Mamerto Esqui煤 para que su hija se salvara. En apenas una semana, la ni帽a no s贸lo se recuper贸 completamente, sino que qued贸 sin rastro de haber padecido alguna enfermedad.聽Estos milagros fueron en nuestro pa铆s.

Pero no solo los milagros para las canonizaciones deben ser de curaciones; tambi茅n hay hechos extraordinarios que llevar谩n, una vez invocado el candidato, a los altares. Como ocurri贸 con san Juan Mac铆as en el Per煤 cuando el 23 de enero de 1949聽cuando tres tazas de arroz se convirtieran en m谩s de 30 kilos que sal铆an borbotones de una olla y que sirvieron para alimentar a todos los necesitados de la poblaci贸n, luego que la cocinera Leandra Rebollo del Hogar de Nazaret, instituci贸n que coordinaba el comedor de pobres en Lima invocara a Juan Mac铆as, ante la falta de comida con estas palabras: 鈥溌y, beato Juan! hoy tus pobres sin comer鈥︹. y tambi茅n en el Per煤 el que llevo a la beatificaci贸n de la Madre Mar铆a de Jes煤s Crucificado Petkovic cuando un submarinista el teniente Cortina el 26 de agosto de 1988, se encontraba a bordo del submarino Pacocha y fue colisionado por el barco pesquero japon茅s Kiowa Maru a la altura del puerto del Callao. El choque abri贸 una brecha en la popa y la embarcaci贸n comenz贸 a hundirse, pero el entonces teniente聽logr贸 cerrar una compuerta interna, venciendo 茅l s贸lo con una fuerza sobrehumana en sus brazos a la presi贸n del mar que estaba penetrando el submarino, luego de invocar el nombre de la madre Petkovic.

En referencia a estos casos la Iglesia cat贸lica diferencia las gracias obtenidas de los milagros obrados por la intercesi贸n de alg煤n siervo de Dios invocado. Pero estas diferencias son muy sutiles y solo reservada a los especialistas. Pero volvamos a nuestra naci贸n, un caso muy particular ocurre en la actualidad con聽la sierva de Dios, Rda. Mar铆a Isabel Fern谩ndez del Carmen,聽fundadora del instituto de las hermanas misioneras de san Francisco Javier cuyo sepulcro ubicado en la capilla de Ntra. Sra. del Carmen en la localidad de villa Raffo, partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires todos los 28 de cada mes, es visitada por muchos fieles (ahora en forma virtual o con capacidad del templo reducida) y el 28 de septiembre, cuando es el aniversario de su fallecimiento,聽las personas concurren masivamente a la capilla solicitando gracias y favores por su intermediaci贸n,聽las cuales; seg煤n sus seguidores que promueven su causa de canonizaci贸n dan fe de muchas gracias obtenidas por su mediaci贸n.

Otros milagros

Pero tambi茅n hay otro tipo de milagros que acontecen en la Argentina, que no son solo para elevar a los altares a un siervo de Dios. Como ser el milagro eucar铆stico de la parroquia de santa Mar铆a de Buenos Aires los cuales sucedieron en 1992, 1994 y 1996.聽 El 1 de mayo 1992 cuando un ministro de la Eucarist铆a fue a hacer la reserva del Sant铆simo Sacramento encontr贸 dos pedazos de hostias sobre el corporal (tela que cubre el piso interno del sagrario) del sagrario entonces el sacerdote guard贸 esos fragmentos de hostia consagrada en un recipiente con agua, para que se disolviera. El viernes 8 de mayo, se encontraron que los pedazos ten铆an un color rojizo, como si fuera sangre. El domingo 10 de mayo, durante las misas vespertinas en las patenas que utilizaron los sacerdotes para distribuir la comuni贸n pudieron observarse algunas gotitas de sangre. El domingo 24 de julio de 1994, cuando el ministro de la Eucarist铆a destap贸 el cop贸n, (recipiente en el cual se guardan las hostias consagradas) vio una gota de sangre que corr铆a por el lado interno del cop贸n. Y en agosto de 1996, luego de la celebraci贸n por la fiesta de la Asunci贸n de la Sant铆sima Virgen, se coloc贸 otra hostia para que se disolviera en agua, d铆as m谩s tarde se descubri贸 que la hostia hab铆a asumido una forma similar a un trozo de carne.聽 Cada instancia fue debidamente documentada y comunicada al arzobispado de Buenos Aires, y desde 茅l, a la Santa Sede. En 1996 el obispo auxiliar de Buenos Aires Jorge Bergoglio, (actual papa Francisco) convoca al Dr. Ricardo Casta帽贸n G贸mez a realizar una investigaci贸n sobre esa evidencia, sin decirle de d贸nde proven铆a, y este asegur贸 que聽era carne de la parte del ventr铆culo izquierdo del m煤sculo de un coraz贸n de una persona de aproximadamente 30 a帽os que hab铆a sufrido mucho al morir, realizando tambi茅n consultas con el Dr. Frederick Zugibe, pat贸logo y el Dr. Robert Lawrence, m茅dico forense experto en tejidos.

El milagro de la aparici贸n de la Virgen de Lourdes en Alta Gracia, C贸rdoba. El milagro de la aparici贸n de la Virgen de Lourdes en Alta Gracia, C贸rdoba.

En C贸rdoba, en Alta Gracia, la idea y realizaci贸n de聽todo un predio dedicado a la Virgen de Lourdes聽se llev贸 a cabo gracias a聽Guillermina Ach谩val Rodr铆guez, Delfina Bunge de G谩lvez y Fortunata Gonz谩lez.聽En 1916 decidieron construir una gruta. En 1922 se form贸 una comisi贸n para erigir adem谩s un templo, cuya primera piedra se coloc贸 en 1924. Es de estilo colonial y la obra pertenece al arquitecto Jorge Bunge. Pero con el paso del tiempo fue necesaria una restauraci贸n del templo. En el a帽o 2011 comenz贸 la tarea y en agosto se decidi贸 emprender el restauro del retablo principal que conten铆a la imagen de la virgen de Lourdes. Grande fue la sorpresa al retirar dicha escultura, porque聽qued贸 plasmada en la hornacina una imagen tridimensional muy similar a la de la Virgen.聽El evento qued贸 registrado en m煤ltiples fotograf铆as y es posible apreciarla incluso desde la entrada de la capilla. A partir de entonces,聽la afluencia de fieles se triplic贸, llegando los 11 de febrero a m谩s de 150 mil peregrinos.

En la provincia de Buenos Aires,聽la Virgen del Rosario se manifest贸 a la se帽ora Gladys Quiroga de Motta聽a partir del 25 de septiembre de 1983. En agosto de 1990, el te贸logo franc茅s Ren茅 Laurentin -famoso mari贸logo- public贸 el libro llamado 鈥淯na llamada de Mar铆a en Argentina: las apariciones de San Nicol谩s鈥 y en un decreto firmado el 22 de mayo de 2016 Mons. H茅ctor Cardelli, obispo de San Nicol谩s,聽declar贸 que las apariciones ocurridas en San Nicol谩s ser铆an de car谩cter sobrenatural.聽De este modo, el hecho ha quedado reconocido las manifestaciones de la Virgen como un hecho milagroso a nivel diocesano.

Antes de la pandemia, la celebraci贸n de la Virgen del Rosario de San Nicol谩s convocaba multitudes (NA) Antes de la pandemia, la celebraci贸n de la Virgen del Rosario de San Nicol谩s convocaba multitudes (NA)

Pero no solo hay milagros eucar铆sticos y manifestaciones marianas, tambi茅n las im谩genes taumaturgas de Jes煤s y de la Virgen Mar铆a se ha manifestado en estas tierras desde tiempos en que este territorio formaba parte de las provincias de ultramar del reino de Espa帽a. A lo largo y ancho del territorio,聽las diversas manifestaciones han convocado y convocan a miles de peregrinos.

Por citar algunos centros marianos donde sucedieron: la Virgen del Valle de Catamarca, del Milagro en Salta, del Rosario del r铆o Blanco y Paypaya de Jujuy, del Rosario en C贸rdoba, de Lujan de Cuyo y la Carrodilla en Mendoza, la Consolaci贸n de Sumampa en Santiago del Estero; Itat铆 en Corrientes, Guadalupe en Santa Fe, de Luj谩n y de san Nicol谩s en la provincia de Buenos Aires, Mar铆a Auxiliadora en la Patagonia. Y lugares de culto en referencia a Jes煤s: El Se帽or del Milagro de Salta, el Se帽or de Mailin de Santiago del Estero; el Se帽or de Renca y de la Quebrada en San Luis, Nuestro Se帽or Hallado en Empedrado, Corrientes; el Se帽or de la Buena Muerte en C贸rdoba; el Se帽or de la Salud en Tucum谩n; Jes煤s Misericordioso en la ciudad de Buenos Aires, entre otros.