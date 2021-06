“Profe” Bassi: “En Goya, mucha gente pensaba y esperaba que vuelva a ser candidato”

25 junio, 2021 3

El lanzado candidato a Intendente por el Frente de Todos en la segunda ciudad de la Provincia, Gerardo Bassi, sostuvo: “tengo las ganas de siempre y más fuerza que nunca”. Bassi aseveró que “hay pleno consenso. El enojo es de unos pocos compañeros que esperamos sumar”

“Estoy con las ganas de siempre y con más fuerza que nunca. Vuelvo al ruedo político con una visión renovada. Hay un profe nuevo, con ejes programáticos, rodeado de un equipo técnico que es imprescindible para estos tiempos”, expresó el profesor Gerardo Bassi en diálogo con La Dos

Al ser consultado por el objetivo puntual en el inicio de su campaña, dijo: “La pandemia es todo un tema. Tenemos muchos casos, con mucha gente joven fallecida. De eso hay que ocuparse urgente. El Plan de Vacunación va bien a nivel nacional, y necesitamos seguir avanzando”

“No hablé todavía con Juanchi Zabaleta. El domingo viajaré a Corrientes y seguro estaré con él”, adelantó

Respecto a porqué se mantuvo tanto tiempo en silencio su candidatura, señaló: “Fue parte de una estrategia muy pensada y con tiempo”

Sobre la candidatura a Gobernador por el PJ adelantó: “aparentemente será Fabián Ríos o Camau. Están conversando y se verá qué determinación se toma. Son dos compañeros muy importantes”

“En Goya mucha gente pensaba y esperaba que vuelva a ser candidato”, aseguró

Bassi minimizó las cuestiones judiciales que podrían hacer tambalear su candidatura: “tengo fe que esto se resuelva en las urnas, contando los porotos”, opinó.

Y al referirse al malestar de algunos sectores del PJ en Goya, respondió: “Ya me adelantaron varios espacios que van a ratificar mi candidatura. No voy a hablar mal de algún compañero. Solo digo: si veía que en algunas de las encuestas yo no era el candidato, yo sería el primero en apoyar a otro”

“Dentro del Frente de Todos en Goya habrá un solo candidato. La mayor unidad dentro del espacio está. Son muy pocos los que están molestos”, opino