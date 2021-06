Gallardo empieza otra pretemporada en River

16 junio, 2021 17

Marcelo Gallardo, que este mi茅rcoles desde las 10 de la ma帽ana arrancar谩 una nueva pretemporada al frente del primer equipo de聽River.聽驴Ser谩 la 煤ltima? Eso es lo que marca la fr铆a letra de su contrato, que expira en un par de centenas de d铆as, el 31 de diciembre de este a帽o. Eso es lo que no quiere ning煤n hincha.

Lo que quiera el Mu帽eco se ver谩 m谩s adelante:聽para el t茅cnico de River el horizonte siempre es hoy, y aqu铆 y ahora se inicia la preparaci贸n para un semestre que estar谩 cargado de compromisos decisivos para estirar una leyenda que ya es eterna. Con 26 jugadores que se realizar谩n los estudios m茅dicos habituales post vacaciones, ahora con hisopados incluidos, MG pondr谩 en marcha una mitad del a帽o que arrancar谩, de s煤bito, en menos de un mes, el 14/7 en el Monumental por la ida de los octavos de final de la聽Copa Libertadores聽ante Argentinos Juniors, en una serie brav铆sima que tendr谩 su segundo cap铆tulo el 21/7 en La Paternal.

Y que seguir谩, a煤n con fecha a confirmar, con otro mano a mano pesado:聽los octavos de final de la Copa Argentina contra Boca. Son los dos objetivos fuertes que ya asoman en un semestre que tambi茅n le presentar谩 al Mu帽eco la posibilidad de ganar una liga (una sola rueda hasta fin de a帽o, a la antigua) por primera vez en estos siete a帽os.

El plantel

En ese contexto,聽el Mu帽eco terminar谩 en estas semanas de redondear un plantel que puede sufrir accidentes de mercado, que ya tiene la baja de Jorge Moreira (qued贸 libre) y que por ahora no contar谩 con聽Armani, Montiel, Juli谩n 脕lvarez, Rojas, David Mart铆nez, De La Cruz y Borr茅, que en menos de dos semanas queda libre y a煤n no decide su futuro. Todos ellos est谩n afectados a la聽Copa Am茅rica聽y no聽se subir谩n el viernes al avi贸n que llevar谩 a la delegaci贸n a Orlando聽para hacer la parte fuerte de la pretemporada hasta el 5/7 con tres amistosos incluidos: con Am茅rica de Cali en Miami (27/6) y un par de duelos contra el Barcelona de Ecuador (30/6 y 4/7) en el ESPN Wide World of Sports Complex, que ser谩 el bunker de entrenamiento del equipo durante su estad铆a en suelo yanqui.

Gallardo no s贸lo esperar谩 por los regresos de los convocados y por聽la resoluci贸n de un Borr茅 que -cambio de agentes mediante-聽parece apuntar a seguir su carrera en Europa: MG tambi茅n est谩 atento a lo que suceda con otros futbolistas. Uno de ellos es聽Paulo D铆az: el chileno hab铆a presentado una miocarditis como secuela del Covid聽que afect贸 a buena parte del plantel y deber谩 pasar nuevamente por ex谩menes cardiol贸gicos聽 para que, con los resultados, el cuerpo t茅cnico decida si lo sube al avi贸n o no.

驴El primer refuerzo?

Otro caso que mantiene atento al t茅cnico m谩s ganador de la historia es el de Enzo Fern谩ndez, que este martes volvi贸 a entrenarse con Defensa y Justicia y que por ahora no tiene la barrera levantada para regresar de su pr茅stamo antes de tiempo como pidi贸 el Mu帽eco. Ya de por s铆, Gallardo tendr谩 algunas caras nuevas:聽Tom谩s Lecanda, Felipe Pe帽a Biafore, Tom谩s Galv谩n聽(todos sumaron sus primeros minutos en el 煤ltimo tramo tormentoso del semestre) y el colombiano聽Flabi谩n Londo帽o Bedoya聽(a煤n no debut贸) son los cuatro juveniles que har谩n su primera pretemporada con el plantel profesional.