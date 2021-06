Cassani: “Uno necesita tener una fórmula no solamente para ganar, sino también para gobernar”

10 junio, 2021 21

“Si el gobernador cree que puedo acompañarlo en la fórmula, voy a estar”. De ese modo se manifestó el presidente de Encuentro Liberal en “Final Abierto”, donde hace unos meses había blanqueado sus aspiraciones de ser candidato a la gobernación.

Pedro Cassani

avisó en un sentido y después arregló en otro, tras arduas semanas de conciliábulos varios. La conclusión: ELi resolvió acompañar nuevamente la candidatura de Gustavo Valdés. En el plano discursivo, el diputado ahora dice que más allá de las diferencias, e incluso de críticas, es momento de “renovar la confianza en el gobernador”.

También bajó el tono de sus pretensiones: “Hoy hablar de aspiraciones personales es no entender lo que a la gente le está pasando”. De todos modos se apuntó como candidato a vice, con el entendimiento de que “uno necesita tener una fórmula no solamente para ganar, sino también para gobernar”. También puede que no sea nada, pues aún tiene dos años de mandato. De Gustavo Canteros dijo que hasta hoy “no tiene todavía cerrada la puerta de ECo”.

Aquí un extracto de lo que sucedió en la entrega semanal de “Final Abierto”. La entrevista completa se puede ver y oír en los repositorios digitales de ellitoral.com.ar.

—La última vez que nos visitó, sus declaraciones dieron de qué hablar sobre una candidatura suya que luego se diluyó. ¿Cómo está hoy, Cassani?

—En lo personal estoy muy bien, y como presidente de ELi, muy contento y conforme de que mi partido institucionalmente resolvió acompañar la candidatura del gobernador Gustavo Valdés, para el periodo 2021-2025.

En ese momento mis declaraciones no fueron ni fuertes ni débiles, sino que manifesté lo que en mi partido fundamentalmente se sentía como algo que decíamos plantearlo dentro del esquema de la alianza que conformamos. No perdamos de vista que yo soy uno de los socios fundadores de ECo, es decir, en aquel momento el Frente de Todos se llamó ECO, y nosotros venimos acompañando hace dos décadas.

Pero, en verdad, con las últimas conversaciones que tuvimos con el gobernador, llegamos a la conclusión recíprocamente de que era el momento de renovarle la confianza, y en función de eso mi partido reunió a sus principales dirigentes en mesa directiva y decidimos por unanimidad el acompañamiento.

—Usted es un actor de la política que no es ingenuo, y planteaba algunas cuestiones: equilibrio, alternancia, etc. ¿Eso está contenido dentro de ECo?

—En ese sentido, los temas principalmente que hablamos serán seguramente la agenda de la próxima gestión. (…) Hoy hablar de aspiraciones personales cuando tenemos una realidad en el país de un rebrote de coronavirus, que también lo tenemos en Corrientes, es de verdad no entender lo que a la gente le está pasando. Si hoy uno se sienta a hablar con cualquier ciudadano en cualquier lugar de la geografía provincial, la primera pregunta es “¿cuándo llegan las vacunas?”, y después vienen las otras cuestiones. Pero primordialmente es cuándo vienen las vacunas.

—¿El vicegobernador Gustavo Canteros ya está fuera de la alianza o sigue adentro?

—Yo tengo entendido que todavía no está cerrada la puerta. Creo que quizás este sea el momento, no sé si esta semana o después de esta semana, me parece que va a quedar definido. (…) Ojalá que Canteros resuelva continuar dentro de la alianza, sería muy bueno. Si en algo se caracterizó esta alianza que gobierna la provincia de Corrientes, es en tener una amplia participación de todos los sectores político y sociales. Y cuando más amplia sea la base de sustentación que pueda tener nuestra alianza en esta elección, va a ser interesante para la provincia de Corrientes y para la política. Pero, por supuesto, estas son decisiones personales o partidarias, en las que yo no quiero involucrarme.

—Más allá de que hay que definir, ¿usted querría ser el vicegobernador?

—Uno cuando está en política y juega en equipo está para jugar en el lugar que corresponda. Hay una anécdota en mi partido de que había un dirigente, unos años atrás, que estaba remolón para aceptar una candidatura, y hay una conversación con respecto a esto que tuve, y le decía: “En política los cargos se acatan, no se aceptan”.

Esto es así, cuando uno forma parte de un equipo está donde el equipo lo necesita, y si el gobernador cree que yo puedo acompañar en la fórmula o que pueda ser una persona valiosa en el Senado para acompañar su gestión, por supuesto que voy a estar. Y si me toca no estar, todo bien, es decir, formamos parte del equipo

(…) Sí creo que en esto uno tiene que mirar, que uno necesita tener una fórmula no solamente para ganar sino también para gobernar. Entonces en este aspecto lo que seguramente el gobernador Valdés, a la hora de elegir su compañero o compañera de fórmula, tendrá la visión de quién necesita que esté sentado en el Senado dirigiendo como para que le pueda resolver algunas cuestiones en el ámbito legislativo.

—¿Por qué cree que no estuvo el presidente de la UCR en el lanzamiento de la candidatura de Valdés?

—Ni idea. De verdad que no se lo pregunté, me parece que son decisiones…

—Importantes, son mensajes…

—No sé decirte.

—¿No?

—Me parece que no.

—Lo que se ve en la política local es un recambio. ¿Qué opina del recambio generacional?

—Es necesario.

—¿Y qué pasa con su generación?

—Yo me considero una persona joven, no soy uno de los que recién arranca, pero aun así nosotros en nuestro espacio político promovemos a la gente joven. (…) Nosotros creemos en las generaciones jóvenes, en el recambio generacional, tratamos de trabajar mucho con nuestros dirigentes entendiendo que van a ser los protagonistas acá, al lado nuestro.

Los dirigentes políticos tienen que entender que son etapas y felizmente la política tiene escenarios distintos como para ir ocupando espacios. Yo le decía a algunos dirigentes que “en su pueblo uno hace la primaria de la política, concejal, viceintendente, intendente, y después uno viene a la Capital y hace la secundaria siendo diputado, senador, ministro, subsecretario y después queda la universidad, que es el Congreso, donde uno va yendo con cosas aprendidas”.

—¿Está aplicando para la universidad?

—Uno nunca sabe. Pero, siendo honesto, me gustaría terminar mi carrera política en el Congreso, me parece que es un lugar donde uno va a volcar lo que aprendió y defender las fortaleza que tiene su provincia y de corregir las asimetrías que hay en un país que mira solamente a la Capital Federal. Nosotros somos una provincia que defiende el federalismo hace años, pero bueno, este es el destino de cada uno y más que definirlo uno, lo define el destino.