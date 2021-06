De visitante, Argentina va contra Colombia con un clima tenso

8 junio, 2021 13

Despu茅s de perder la local铆a de la Copa Am茅rica por los conflictos sociales, Colombia recibe a la Argentina con un fuerte operativo policial que contar谩 4.500 efectivos.

Argentina jugar谩 a las 20 en Barranquilla, ante Colombia, el segundo encuentro de la doble fecha de la Eliminatoria Sudamericana previo al inicio de la Copa Am茅rica. El choque corresponde a la octava fecha, pero apenas se jugaron cinco partidos ya que la ventana de la 5陋 y 6陋 fue aplazada por la Conmebol debido a la pandemia de coronavirus. El equipo de Scaloni viene de igualar 1-1 de local con Chile mientras que los colombianos vencieron 3 a 0 a Per煤 en Lima.

M谩s all谩 de lo futbol铆stico, el escenario sudamericano es turbulento. Por la situaci贸n en Colombia, las deserciones en la organizaci贸n de la Copa Am茅rica, las amenazas de protestas en las calles de Barranquilla y la posibilidad de un boicot a la competencia sudamericana, aunque se pretenda mantener todo en control.

Tras el anuncio de un proyecto de reforma tributaria, un paro general indefinido y una ola de protesta contra el gobierno de Iv谩n Duqu茅 comenz贸 hace ya 40 d铆as. Colombia pidi贸 la postergaci贸n de la Copa Am茅rica por este tema y por los crecientes casos de Covid-19 pero recibi贸 un no rotundo de la Conmebol, que le sac贸 la sede. El conflicto interno no cesa, la represi贸n del gobierno colombiano tampoco y el domingo el Comit茅 Nacional de Par贸 suspendi贸 las negociaciones con las autoridades nacionales en coincidencia con la llegada de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estar谩 estos d铆as observando la situaci贸n.

Hay amenazas de protestas y bloqueos para esta noche. Por eso Barranquilla est谩 militarizada y preparada para que nada perturbe a los jugadores. El operativo policial tendr谩 4.500 efectivos. Mientras las autoridades locales dispusieron las medidas para garantizar la movilidad de los equipos antes, durante y despu茅s del partido, desde hace una semana por redes sociales circulan convocatorias invitando a piquetes y marchas que impidan la realizaci贸n del juego.

Adentro del estadio habr谩 f煤tbol, 驴qu茅 pasar谩 afuera’

Por eso habr谩 restricci贸n en el acceso de veh铆culos en las inmediaciones del Estadio Metropolitano y un cord贸n de seguridad de varias cuadras a la redonda. Adem谩s, ante la posibilidad de que se realicen manifestaciones donde est谩n alojados las selecciones, se acordon贸 el lugar y tambi茅n se implement贸 un dispositivo de seguridad desde los hoteles hasta el estadio.

El gran temor es que suceda lo mismo que el 12 de mayo pasado, cuando jugaron Junior y River: hubo enfrentamientos en las afueras del estadio, la polic铆a reprimi贸 con gases lacrim贸genos que llegaron hasta la cancha y afectaron a los jugadores. 鈥淣o es una situaci贸n agradable. Esperemos que est茅 controlada. Nos dicen que est谩 todo bien, que no habr谩 nada parecido a lo de ese d铆a. Lo tenemos en cuenta. Dicen que no va a suceder鈥, opin贸 Scaloni sobre la situaci贸n que atraviesa el pa铆s cafetero.

A煤n en este contexto, habr谩 p煤blico en el estadio, un 25 % de su capacidad, es decir, unos 10 mil espectadores. Argentina viene de ganar los dos partidos que jug贸 como visitante en la Eliminatoria, 2-1 a Bolivia en La Paz y 2-0 a Per煤 en Lima, aunque ambos encuentros se jugaron sin espectadores por la pandemia. 鈥淢ucho no tengo para decir. Tomar谩n medidas necesarias. No deja de ser extra帽o, porque estamos atravesando un momento delicado en todo Sudam茅rica. Con tanto que se habl贸 y estas dudas no hay mucho para decir. Que se tomen las medidas para el que va la cancha y para nosotros鈥, agreg贸 el entrenador argentino.

La Selecci贸n lleg贸 a Barranquilla el domingo por la noche y regresar谩 a Buenos Aires despu茅s del partido. El plantel seguir谩 concentrado en el complejo deportivo de Ezeiza preparando la participaci贸n en la Copa Am茅rica, que finalmente se jugar谩 en Brasil, torneo al que solo ir谩 a jugar ya que la AFA consigui贸 la autorizaci贸n para hacer base en Buenos Aires.

De las 10 veces que Argentina jug贸 en Colombia, seis fueron en Barranquilla. En el balance, Argentina gan贸 5 y perdi贸 4. Las 煤ltimas dos presentaciones en el estadio Metropolitano fueron exitosas:2-1 con Alejandro Sabella en 2011 y 1-0 en 2015 con Gerardo Martino. De los 10 partidos, 8 fueron por la Eliminatoria Sudamericana, con 5 victorias y apenas dos derrotas. La primera ca铆da fue el 15-9-93, en Barranquilla, el d铆a que Alfio Basile perdi贸 el largo invicto de 31 partidos (2-1). El otro 1-2 fue en 2007, tambi茅n en el Coco en el banco