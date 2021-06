Cemborain se reunió con Valdés: “Estamos convencidos que vamos a trabajar juntos para los mercedeños”

1 junio, 2021 28

El ex intendente de Mercedes estuvo en Casa de Gobierno para reunirse con el Gobernador Gustavo Valdés y ratificó en charla con Sudamericana el apoyo al actual mandatario provincial en la búsqueda de su reelección. “Hablamos de política, de las cosas que preocupan a la gente, de crear fuentes de trabajo, de la producción”, recordó y adelantó que apoyará a Valdés.

Recordó que “no me echaron” de la alianza anteriormente y aseguró que las disputas que tenía con el senador Ricardo Colombi ya fueron zanjadas. “Estamos convencidos que vamos a trabajar juntos para todos los mercedeños y para toda la provincia”, señaló, recalcando que “la continuidad de Valdés para la provincia es muy importante”.

Al hablar de su regreso a la política, Cemborain opinó sobre la situación de Mercedes, recordando que “tiene lo que no tuvimos, tiene plata, no como cuando estábamos nosotros que sufríamos retenciones del fondo sojero o nos inventaban cuestiones para retenernos”. “Ahora recibe plata en carretilla de Nación”, dijo respecto de Diego Caram, quien fuera funcionario cuando él y su esposa fueron intendentes.

También habló de “obras sobrevaluadas” en Mercedes y de que “el pueblo ve que se invierte mal o no se sabe dónde va a parar la plata”. Por ello es que apoya “con toda la fuerza a Gustavo Valdés porque estamos convencidos de que no se ve otro candidato y aparte coincide con nuestros principios”.

Respecto del justicialismo correntino, Cemborain expuso que “no se ve otro candidato en el PJ”, adelantando que la oposición “va a terminar en lo mismo, va a ser la destrucción total” la próxima elección. En este marco, reconoció que “los compañeros están disconformes y muchos se van a cambiar”, respecto de la intervención que ahora encabeza Juan Zabaleta porque “no se puede digitar desde Buenos Aires, nuestra forma de trabajar, de pensar es otra”.

“Valdés demostró ser el mejor gobernador de las últimas décadas”, dijo el ex intendente, añadiendo que el mandatario “tiene apertura, no se cierra a los demás”. En cuanto a sus expectativas y el rol que espera ocupar, aclaró que “soy un soldado que está para empujar el carro desde donde sea, no importa si me dan un cargo o no”.