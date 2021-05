Denuncian que padrastro depravado abusó de su hijastra desde los seis hasta los trece años

20 mayo, 2021 7

Claudia Román, la mamá de la víctima pidió justicia para que la denuncia realizada en la comisaría de la Mujer de Florencio Varela, no sea archivada. “No voy a parar hasta verlo preso”, aseguró.

“Yo cuidaba a mis hijos de los de afuera y al monstruo lo tenía adentro de casa”, dice Claudia Román en diálogo con Crónica web. Claudia es mamá de Nahuel de 16 años, Candela de 13 y Milena de 9, y nunca imaginó que su ex marido y papá de la menor de sus hijos, con el que estuvo en pareja por once años y medio, sería señalado por su hija del medio como el presunto abusador.

La denuncia fue realizada el pasado 10 de diciembre en la comisaría de la Mujer de Florencio Varela. Desde ese entonces Claudia lucha para que no sea archivada y de una vez por todas se haga justicia. “No voy a parar hasta verlo preso”, aseguró.

Claudia cuenta que es madre soltera de sus dos primeros hijos, Nahuel y Candela. Años después, comenzó a salir con el acusado, “a quien conocía de toda la vida”, y con el que en el 2017 se casó y tuvo a Milena. Pero fines del año pasado, la menor de 13 años, pudo confesar que su padrastro abusó de ella desde los seis a los trece años. “Ella le decía papá porque él la crió desde los dos años”, cuenta Claudia.

A partir del testimonio de la niña, se estima que los abusos habrían comenzado cuando Claudia empezó a trabajar y volvía tarde a la vivienda que compartían, por lo que él se quedaba al cuidado de los menores. Según contó Candela, ella no había podido hablar hasta el momento porque estaba bajo amenaza. “Él le decía que si decía algo él se iba a enojar, y ella ya sabía lo que él le hacía cuando estaba enojado”.

El último tiempo Candela “venía rara”, dice Claudia a este medio. “Estaba rebelde conmigo, malhumorada, contestaba mal”, agrega. Aunque su hija siempre había sido introvertida y tímida, “estaba rara” y no era cariñosa como solía serlo. Incluso una profesora de la escuela, el año pasado antes que estallara la pandemia de coronavirus, advirtió a Claudia sobre el particular estado anímico que notaba en Candela quien manifestaba un discurso “suicida”. “Hablé con ella y ella me dice que no le pasaba nada”, dice Claudia. Inclusive como la niña sufre de hipotiroidismo, atribuyó su estado de ánimo al cambio hormonal por las pastillas que tomaba.

Los aberrantes episodios de los que la niña sostiene haber sido víctima salieron a la luz el 10 de diciembre del año pasado, a raíz de un mensaje que el presunto abusador le envió. El acusado que trabaja en el servicio penitenciario de la Unidad de Florencia Varela, estaba de guardia desde donde le mandó a Candela un mensaje de Whatsapp en el que le decía: “Vos y yo mañana vamos a hablar”, y luego lo eliminó. A partir de ese momento la niña, que estaba en su casa junto a su hermano, rompió en llanto y le agarró un ataque de crisis en el que “comenzó a decir que no quería vivir más”, y “que estaba cansada”. Así fue que su hermano mayor le preguntó que le pasaba y ella le contó que era abusada desde que tenia 6 años.