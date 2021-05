Una mujer denunció que sus vecinos la golpearon tras pedirles que bajen la música

11 mayo, 2021 13

La víctima recibió una brutal agresión en la capital provincial. “Intentaron matarme”, aseguró.

Natalia Rocca vivió una noche de terror el pasado domingo. No podía dormir por el fuerte volumen de la música que se reproducía al frente de su casa, se cruzó para pedir que la bajaran y recibió una brutal represalia en barrio Boulevares de Horizonte, de Córdoba.

“Eran más de 20 o 30 personas. Primero un chico me empezó a agredir y me pegó una trompada en la cara y el cuerpo. Me voy y llamo a la Policía, y en eso intento meterme al auto porque me lo empezó a romper otra mujer”, relató Rocca a Cadena 3.

Según contó, el dueño de la casa donde se llevaba la fiesta clandestina también empezó a golpearla a trompadas hasta tirarla al piso. “Me tiraron una piedra enorme del lado del conductor. Intentaron matarme”, declaró.

La víctima recibió heridas en el tabique y en el cuerpo, además de que su auto Fiat Siena sufriera la rotura de la luneta. Presentó una denuncia penal para que se investigue lo sucedido.