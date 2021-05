Creó un joystick para su hijo discapacitado y ya trabaja en nuevos prototipos

9 mayo, 2021 6

Un vecino del barrio Juan de Vera desarroll贸 una palanca para que su ni帽o de 9 a帽os con problemas de motricidad en la mano izquierda pueda jugar a los videojuegos. Ahora, dise帽a dos dispositivos nuevos y sue帽a con que sirvan como herramientas de rehabilitaci贸n.

Jos茅 Luis Le Vraux (40) es un licenciado en Sistemas que, tras observar la experiencia de su hijo con las computadoras durante la cuarentena m谩s estricta del 2020, decidi贸 invertir su tiempo y conocimiento en la fabricaci贸n de una palanca que replique los movimientos de desplazamiento que en un videojuego est谩n a asignados a las letras W (adelante), A (izquierda), S (atr谩s) y D (derecha) de los teclados.

Benicio, de 9 a帽os, presenta una discapacidad motriz del lado izquierdo de su cuerpo que le dificulta mover los dedos entre los pulsadores del teclado para jugar a Minecraft, un juego muy popular para PC.

A fines de febrero de este a帽o, concluy贸 dos dispositivos. Uno de ellos qued贸 en su hogar del barrio Juan de Vera y el otro fue聽destinado al Instituto de Rehabilitaci贸n para Ni帽os Especiales 鈥淧adre Leopoldo Mandic鈥, a fin de que se utilice como una herramienta valiosa de rehabilitaci贸n terap茅utica.

Ahora, trabaja en dos prototipos m谩s con nuevas caracter铆sticas que, en un futuro, podr铆an llegar a m谩s instituciones que atienden la demanda formativa de ni帽os y ni帽as con discapacidades.

鈥淏usqu茅 en el mercado joysticks que me pudieran servir para la condici贸n de mi hijo que no tiene motricidad fina en la mano izquierda y no encontr茅 nada. Entonces, me pregunt茅 si se podr铆a construir uno adaptando una palanca arcade鈥, cont贸 Jos茅 Luis a 茅poca. Se trata de dispositivos que se utilizaban en las antiguas m谩quinas de juegos electr贸nicos.