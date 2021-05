Vacunados con Covishield recibirán la dosis 2 después del 21 de mayo

9 mayo, 2021 7

Correntinos que fueron inoculados con la vacuna fabricada en la India esperan que antes de la primera semana de junio se les aplique el segundo componente, indispensable para lograr el 70% de eficacia prometido por los laboratorios.

Los grupos de riesgo y trabajadores esenciales que recibieron la primera dosis de la marca Covishield desde principios de marzo, se mostraron preocupados ante la falta del segundo componente.

época tomó contacto con una mujer que recibió primer componente y, en la actualidad, espera el segundo. “Fui una de las primeras vacunas en el AutoVac de la Costanera Norte y hasta el día de hoy no tengo novedades de la segunda dosis”, expresó Yolanda, una mujer de más de 80 años. “No sé si tenga efecto con tantos días de diferencia. Estoy pensando seriamente en no vacunarme otra vez, no le veo sentido”, sostuvo.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aclaró la semana pasada que se espera la llegada, el 21 de mayo, de 861.600 unidades del segundo componente de la vacuna AstraZeneca, a través del mecanismo COVAX. Esta, servirá para completar el esquema de vacunación contra el COVID-19.

Desde el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, adelantaron a este medio que la marca AstraZeneca servirá para inocular a los que hayan recibido Covishield. “En definitiva, es la misma vacuna, sólo que cambia el fabricante”, aseguraron. Ambas fueron desarrolladas por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. La diferencia está en que una fue producida en el Reino Unido y la otra en el Instituto Serum, de la India.

“El arribo de los segundos componentes debe ser cuanto antes, y deben recibirla en fecha”, alertó la misma fuente. El Consejo Federal de Salud sugiere aplicar la segunda dosis después de los tres meses de la primera, en forma escalonada, priorizando de manera secuencial a la población de mayor riesgo (mayores de 60 y personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo).

*

Turnos para nuevos grupos etarios

La Campaña de Vacunación se acelerará esta semana con la aplicación de la cobertura a un nuevo grupo etario.A partir de mañana, estará abierta la inscripción para personas de 50 a 54 años de toda la provincia, en la página vacunate.corrientes.gob.ar. También se podrán descargar los turnos de vacunación para personas mayores de 55 años, previamente inscriptas en las misma página web.

En tanto, ayer se continuó otorgando turnos de vacunación a docentes provinciales mayores de 50 años, pacientes oncológicos e insulinodependientes.

Cabe señalar que la semana pasada llegaron a la provincia 16.200 dosis de la vacuna Sputnik V y 21.600 de la Sinopharm, ambas del primer componente.