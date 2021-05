Boca perdió con Patronato en Paraná y aguarda por un rival en los cuartos de la Copa de la Liga

8 mayo, 2021 2

Con un equipo plagado de suplentes y juveniles, el Xeneize cayó 1-0 como visitante por el tanto de Lautaro Torres. Mañana se definirá su oponente en la Fase Final

Boca perdió en su último compromiso por la fase de grupos de la Copa de la Liga: fue 1-0 ante Patronato de Paraná por el tanto de Lautaro Torres en el segundo tiempo. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, dirigió Hernán Mastrángelo.

No pasó demasiado en la primera mitad de un encuentro chato, con pocas aproximaciones en los arcos y bastante deslucido por un campo de juego que pareció estar desparejo por los rebotes de la pelota. La visita no halló profundidad y prácticamente no inquietó a Matías Ibáñez. Por su parte, el dueño de casa juntó líneas y apostó a la pelota parada.

La más clara estuvo en los pies de Junior Arias, que pinchó la pelota desde afuera del área y casi quiebra la valla de Javier García, que voló de forma magistral a mano cambiada para salvar el 0-1. Más tarde Gabriel Gudiño avisó con un remate bajo cruzado que se fue cerca (era córner por un toque imperceptible del guardameta xeneize pero el el juez dio arco) y sobre el final Dylan Gissi definió incómodo y desviado una jugada en la que la pelota quedó boyando tras varios rebotes a la salida de un tiro de esquina.

El Patrón cosiguió el primer triunfo de su historia contra Boca (FotoBaires) El Patrón cosiguió el primer triunfo de su historia contra Boca (FotoBaires)

En el complemento Boca insinuó de arranque con dos intentos de Agustín Obando, primero con un zurdazo alto y luego con una volea que salió ancha. Miguel Ángel Russo ensayó variantes en el complemento, primero desde lo táctico (cambió los roles de Campuzano y Ezequiel Fernández) y más tarde con algunas inclusiones que no surtieron efecto. Todo lo contrario sucedió con Iván Delfino, que halló entre los relevos la clave para ganarlo.

Bruno Urribarri ingresó por Neri Bandiera y Lautaro Torres por Junior Arias: los dos sustitutos serían protagonistas del tanto que concedió la primera victoria de la historia de Patronato contra el Xeneize. El lateral izquierdo envió un centro con rosca muy picante al punto de penal y el ex Ferro Carril Oeste entró a la carrera y se llenó la frente de cuero dejando sin oposición a Javi García.