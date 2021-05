Gustavo Valdés contundente: “Mi compañero de fórmula lo voy a definir yo”

3 mayo, 2021 1

“El vicegobernador puede ser radical o no,Ricardo Colombi no me dijo nada si quiere ser mi compañero de fórmula.En cuanto al intendente de Capital, supongo que Tassano será el candidato, venimos trabajando bien juntos, además hay un equipo importante que se ve en la calle”, dijo el mandatario provincial.

El gobernador, Gustavo Valdés, en diálogo con un medio radial, habló sobre las elecciones a nivel provincial, las posibles candidaturas a gobernador e intendente en Capital y su relación con sus pares dentro del radicalismo.

El mandatario provincial estuvo esta mañana en el programa radial Corrientes en el Aire que se emite por radio Continental y dejó algunas definiciones de lo que podría suceder en la provincia en los próximos meses.

“Se habla de que se pueden retrasar las elecciones, pero en realidad hay una indefinición. Estoy viendo con atención el tema porque hay que poner una fecha de elecciones y después hay que despejar 21 días para una probable segunda vuelta, si lo hubiere. Estamos mirando cuando nos fijan la fecha nacional, todavía estamos a tiempo”, indicó Valdés.

Sobre las internas y los consensos dentro de la alianza gobernante, el mandatario dijo: “Nosotros vamos a estar trabajando en los consensos internos dentro del nuestro espacio porque no solo se vota a gobernador, también se vota a diputados, senadores, etc. y hay que hacer un armado inteligente”.

Descartó además supuestos entre dichos en el seno de la UCR. “En cuanto a suposiciones y especulaciones, nosotros lo vivimos todo el tiempo, a mi no me produce nada. Con Colombi estuvimos hablando un poco de las fechas electorales y lo que tiene que ver con esta situación, mi relación con él es buena. Tengo una buena relación con todos los que forman parte del partido.Estamos construyendo el mejor espacio político para ofrecerle a los correntinos, con los mejores candidatos. No voy a salir a cortar aspiraciones de posibles candidaturas. Uno tiene que buscar el poder para transformar la realidades que cree que deben cambiar”.

“Esta bien que el tiempo de un gobernador sea limitado, ocho años. Después tiene que estar otra persona, la periodicidad de funciones es fundamental en el sistema republicano”, detalló.

Con Información de El Litoral