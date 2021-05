La rebelión del United le impidió a Aguero quedar de nuevo en la historia del City

La protesta de los hinchas del Manchester United impidió que se disputará el cotejo ante Liverpool donde una derrota de los Diablos Rojos le daba el título al máximo rival de su ciudad, que había ganado con un gol del Kun ante Crystal Palace.

Sergio Agüero es el máximo goleador del Manchester City, hizo el gol ante Queens Park Rangers que le dio al club el título después de 44 años de sequía, el sábadó abrió el marcador en la victoria frente al Crystal Palace, que le daba una nueva estrella al equipo de Pep Guardiola si el United perdía con el Liverpool el domingo, la historia lo estaba llamando de nuevo, pero un hecho extradeportivo se lo impidió.

La protesta realizada por los hinchas de los Diablos Rojos hizo que el partido con los Reeds se suspendiera y así indirectamente el ex Independiente se vio impedido de grabar otra página gloriosa en su legado en los Ciudadanos, en una época de vacas flacas en la que no es habitual que esté entre los once que van de entrada y en la que está ensayando la despedida, ya que no renovará su contrato, que vence el 30 de junio de 2021.

El Kun abrió el marcador ante Crystal Palace (fuente Crystal Palace FC).

Distinta era la situación del Kun en la temporada 2011/12, en la que era la nueva figura y titular indiscutido, donde su agónico tercer gol en el 3-2 frente a Queens Park Rangersle dio el título local al City, después de largos 44 años. También allí la víctima fue el poderoso Manchester United, que quedó relegado al segundo puesto ante su máximo rival en la ciudad.

Gol de Agüero ante Queens Park Rangers para el título en 2012. (fuente ITS MR KAREN)

Ahora todo queda supeditado a lo que pase el próximo fin de semana ante Chelsea para ver si el Kun es capaz de repetir la hazaña. Pero depende que Guardiola lo considere necesario a Agúero para ese partido y le de minutos en cancha o lo ponga de titular. Aunque su historia en el City está grabada en oro y esto solo hubiese sido la frutilla del postre.

Aunque hoy seguramente a Agúero los desvelos pasen por otro lado: levantar la Champions League con el City y luego potenciar la posibilidad de poder juntarse en Barcelona con su amigo Lionel Messi para cumplir el sueño de jugar juntos.