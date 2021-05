Falleció el reconocido productor de Nueva TV, “Bachi” Simón

2 mayo, 2021 29

El eterno productor de “Causa y Efecto”, “Bachi” Simón falleció en horas de la tarde de este domingo. Su partida dejó un profundo dolor en sus familiares, amigos y compañeros.

El homenaje del periodista, Martín Sarasola a través de las redes sociales:

Chau “Bachi” te vamos a extrañar…

Que en paz descanses amigo y productor. Los medios de comunicación de la ciudad te van a extrañar y el programa “Causa y Efecto” también. Nos faltó poquito para que llegaras a los 1000. Esa costumbre de numerar los programas que ahora llama tanto la atención cuando estamos tan cerca de los mil. 18 años, casi 19 compartiendo las previas de cada programa en el Semanario. ¿Quiénes iban a ser los invitados?, tus rabietas porque no confirmaban, los comentarios con Carlitos que siempre aportaba un nombre. Y los jueves cuando se estiraba un bloque, tus señas y tus enojos cuando faltaba algún invitado, jaja. Siempre pendiente de lo que salía o no y que no faltaran las publicidades.

Tus anécdotas de cuando trajeron la antena del TV para ver el Mundial 78, tu paso como fundador en la Asociación de Bomberos, el vínculo con el Básquet, con Atlético Mercedes, con aquella Comisión de Apinta que jugó el primer Regional. Siempre una historia para todo.

Gracias por haber confiado en mí en aquel momento para acompañarte primero, unos meses, en el Programa “Claro y Sencillo” y después en nuestro, “Causa y Efecto”. Fueron casi 19 años sin diferencias de ningún tipo, lo que no es poco. No es fácil hacer un programa con contenido político sin que haya un sí y un no. Pero pudimos y aunque a muchos le parezca mentira lo hicimos. Nunca discutimos de política. Casi como que nos conocíamos de toda la vida.

Fuiste y serás parte de la historia de la Radio y la TV mercedeña. En radio LT42 y FM Libertad, en TV, Telesystem, después en Mercedes Cable Visión, Cablevisón, La Nueva TV y ahora en Cabletel. Por eso seguiremos de la misma manera por la misma senda que trazaste en los medios en los que estuviste y en el programa. Abrazo grande al cielo Bachi, siempre te vamos a recordar.

Abrazo especial para su incondicional compañera “Negrita” sus hijos Gato, Sergio, nietos y nietas y a toda su familia.