Suspensión de carreras: “Hay gente mala que quiere destruir esto”

El Municipio de Santa Ana decidió ayer suspender las competencias cuadreras en el Club Hípico de la localidad donde se evidenció una importante aglomeración de público, sin respetar el distanciamiento social, para evitar contagios. Uno de los organizadores, ante la consulta de época, brindó su versión.

El evento, previamente autorizado por la Comuna, se desarrolló el domingo y formaba parte de la convocatoria nueve carreras en la cual los equinos eran los principales protagonistas. Ante reiteradas quejas por las redes sociales, la gestión de Augusto Navarrete decidió ponerle fin por tiempo indeterminado. “Se trata de una medida meramente preventiva para evitar aglutinamiento en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, detallaron en un comunicado.

Las críticas apuntan principalmente contra la organización del espectáculo burrero. Uno de los organizadores, Martín Sagania, habló con diario época y aseguró que “todos los participantes (alrededor de 600) estaban con tapabocas” y había gente que controlaba que no se los quitarán. “El protocolo se cumplió al 100%”, remarcó con contundencia.

Sagania explicó que los videos y las fotos que circularon corresponden al momento de largada de la carrera. Instante en el cual se amontona el público contra el alambre perimetral.

“Se controló la temperatura y se higienizó las manos con alcohol en gel en los ingresos. Sin embargo, nadie reflejó eso”, lamentó. A la vez que marcó: “El Club Hípico tiene unas 18 hectáreas y allí podían circular tranquilamente todos los asistentes”.

Vale recordar que las cuadreras, que se realizaban los fines de semana, acumulaba críticas desde hace varios meses. Incluso, hay quienes aseguran que llegó haber hasta dos mil personas provenientes de distintas latitudes nacionales e internacionales. “Hay gente mala que quiere destruir esto y no tiene idea de todo el trabajo que hay detrás, y los puestos de trabajo que se generan. Los invitaría a que vean con sus propios ojos. Por ahí es difícil entender para quien no está metido en esta pasión ”, enfatizó en su defensa.

Reflexivo

Por último, Sagania se mostró comprensivo y dijo que entiende que es un momento delicado por la pandemia. “Vamos a tratar de acordar soluciones, trabajar con el protocolo y ajustar algunos detalles. Como por ejemplo, volver a funcionar con menor cantidad de público”. Al final, agradeció a la intendencia por darles las posibilidad de trabajar.